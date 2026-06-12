国際親善試合では３試合無失点を続けている鈴木。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

写真拡大

　日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦で、オランダ代表と対戦する。

　相手の映像をチェックし始めているという190センチのGK鈴木彩艶は10日、「まぁ、でかいな」と印象を語り、「クロスやキーパーからのボール」に注意する必要性を口にした。

　また、３トップには、クリセンシオ・サマービル、ドニエル・マレン、コディ・ガクポと高さよりもスピードや突破力に特徴のある選手の起用が予想されるなか、「スペースをコンパクトにすること（が必要）、ラインを高くすれば自分が守るスペースも増える」と連係の重要性を語った。
 
　５月10日のローマ戦で、２点を決められているマレンについてはこう評している。

「背後の抜け出しもそうですし、小さいスペースでシュートを放ってくる選手なので、そういったところの準備はしなければならないなと思います」

　ローマでは冬の加入ながら、18試合の出場で得点ランク２位タイの14ゴールと無双したこのアタッカーに、日本代表は要注意だ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」

 