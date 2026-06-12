【難解略語】「カーナビ」が何の略か分かりますか？　現代人には必須のアイテム！

突然ですが、「カーナビ」が何の略か知っていますか？

完璧に答えられる？

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「カーナビゲーションシステム」でした！

カーナビは、「カーナビゲーションシステム」の略称です。

カーナビとは、車に搭載して現在地の確認や目的地までの経路案内を行う電子機器のことです。GPSの電波を利用して車の現在位置をリアルタイムで把握し、地図上に表示します。目的地を設定すると、音声や画面表示でドライバーに曲がり角や分岐点を案内してくれるため、初めて訪れる場所でも安心して運転できます。

かつては車に固定して取り付ける「据え置き型」が主流でしたが、現在はスマートフォンのアプリとして手軽に利用できるものも広く普及しています。渋滞情報や道路工事の状況をリアルタイムで反映して最適なルートを提案する機能も備わっており、長距離ドライブでも頼れる存在です。

「カーナビ」という略語が一般に定着したのは1990年代ごろで、当時は高級車向けのオプション装備でしたが、価格の低下とともに一般家庭にも急速に広まりました。現在では多くの車に標準搭載されており、ドライブに欠かせないアイテムとなっています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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