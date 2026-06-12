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毎週日曜あさ8時30分から、ABCテレビ・テレビ朝日系列国24局ネットにて放送中のプリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア！」。第21話より、いよいよキュアエクレール編がスタートする！

「名探偵プリキュア！」キービジュアルにも描かれているものの、謎に包まれたままだったキュアエクレール。ずっと誰がキュアエクレールか隠されてきたが、ついに7月19日（日）放送の第25話で正体が明らかに！

キュアエクレールの候補者は、これまで作品の中でも活躍している4人のキャラクターたち。果たして4人の中の誰がキュアエクレールに変身するのか…？ 第25話までの、6月21日（日）第21話～7月12日（日）第24話にかけての全4話をじっくり観察して、誰がキュアエクレールになるかみんなで一緒に推理しよう！

※BSS山陰放送では6月28日（日）第21話～7月19日（日）第24話の全4話

★候補者はこの4人…！！

帆羽くれあ（ほわ くれあ）

（CV：長谷川育美）

16歳の女の子

パティスリーチュチュのパティシエ

来栖エリザ（くるす えりざ）

（CV：明智璃子）

17歳の女の子

現役高校生の新人ミステリー小説家

金田れい（かねだ れい）

（CV：Lynn）

15歳の女の子

私立まことみらい学園の生徒会長

家入しるく（いえいり しるく）

（CV：村上奈津実）

16歳の女の子

今を時めく平成の大型新人俳優

★4人のキャラにフィーチャーしたお話を4週にわたって放送!!

・6月21日（日）♯21 来栖エリザ回

・6月28日（日）♯22 家入しるく回

・7月5日（日）♯23 帆羽くれあ回

・7月12日（日）♯24 金田れい回

・7月19日（日）♯25 キュアエクレールの正体が判明…!!

※BSS山陰放送では6月28日（日）～7月26日（日）の放送

★推理して投票しよう!!

誰がキュアエクレールになるか推理したら、本キャンペーンの特設サイトから投票しよう！

また、全国8カ所のプリキュアオフィシャルストアやイベント会場にて投票箱も設置！ その場で投票に参加すると「投票済証」のノベルティももらえるので、ぜひ足を運んで投票を♪

ハッシュタグ（ #キュアエクレールの正体は誰 ）で、SNSでも皆さんの推理を発信してください！

※投票は特設サイト、または投票箱のみでの受付



＜投票期間＞

2026年6月21日（日）AM8:00～7月19日（日）AM8:00

＜投票方法＞

・公式HP特設サイト（1日1回投票可能）

https://www.toei-anim.co.jp/tv/precure/camp_cureeclair

・投票箱

▼投票箱は全国で8か所に設置！投票に参加した証として、「投票済証」をノベルティとしてプレゼント♪

プリキュア プリティストア東京店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街地下１F(東京キャラクターストリート)

プリキュア プリティストア大阪本店

〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 あべのキューズモール3F

プリキュア プリティストア横浜店

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 横浜スカイビル 8F

プリキュア プリティストア越谷レイクタウン店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-１-１ イオンレイクタウンmori 3F

プリキュア プリティストア名古屋店

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO東館 B1F

おでかけ！プリキュアマルシェ 浜松会場

〒430-8588 静岡県浜松市中央区砂山町320-2 遠鉄百貨店 本館5階 特設会場

※6月27日(土) ～ 7月12日(日)

名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 大阪南港ATC ＩＴＭ棟4階 特設会場

※土日のみ開催

東映アニメーションミュージアム

〒178-8567 東京都練馬区東大泉2-10-5

※「プリキュア プリティストア」では、グッズをご購入いただいたお客さまにレシートとあわせて投票用紙・投票済証をお渡しいたします。ショッパーのみのお会計、ガシャポン、クレーンゲーム、メダル自販機は対象外となります。

※「おでかけ！プリキュアマルシェ」では、グッズをご購入いただいたお客さまにレシートとあわせて投票用紙・投票済証をお渡しいたします。

※「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル」では、会場で入場者特典とあわせて投票用紙・投票済証をお渡しいたします。

※「東映アニメーションミュージアム」では、ご来館いただいたお子さまに投票用紙・投票済証をお渡しいたします。

※投票済証は候補者4人・キュアエクレールの計5種あり、ランダムでお渡しいたします。交換・返品には応じられません。転売目的での利用はご遠慮ください。

※各会場で投票用紙・投票済証がなくなり次第、投票期間中であっても投票受付を終了する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※投票用紙は持ち帰らず、かならず投票箱に入れてください。

※各会場へのお問い合わせはお控えください。

★期間限定 第21話～24話無料見逃し配信

プリキュア公式YouTubeチャンネルとTVerでは、

期間限定で第21話～第24話の無料見逃し配信が決定！

＜配信期間＞

7月12日（日）AM9:00～7月26日（日）AM8:59

＜プリキュア公式YouTubeチャンネル＞

https://www.youtube.com/c/precure

＜TVer＞

https://tver.jp/series/sr5rbukl21

※TVerでは通常配信として、ABCテレビ・テレビ朝日系列で放送終了後から1週間（翌週日曜23：59まで）の期間でも、毎話無料見逃し配信中！

○放送情報

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国２４局ネットにて毎週日曜あさ8時30分より放送中！

※BSS山陰放送では毎週日曜あさ6時15分より放送中。

■ABCテレビ公式サイト

https://www.asahi.co.jp/precure/star-detective

■東映アニメーション公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/star-detective_precure