【「これ描いて死ね」9巻】 6月12日 発売 価格：880円

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小学館は、マンガ「これ描いて死ね」の9巻を6月12日に発売する。価格は880円。

本作は「金剛寺さんは面倒臭い」や「ラブロマ」などで知られるとよ田みのる氏の最新作。「マンガ大賞2023」大賞や「第70回小学館漫画賞」に輝いており、7月よりTVアニメの放送がスタートする。

9巻では2年生が北陸まで修学旅行へ。漫画研究会の面々は、漫画史に燦然と輝く巨星コンビに縁がある地を巡る。

なお単行本は2か月連続刊行される予定で、第10巻が7月12日に発売される。

【「これ描いて死ね」9巻あらすじ】

先生と生徒、一歩を踏み出すための回歴！！

2年生は、遥か北陸へ修学旅行！

漫画研究会の面々は、漫画史に燦然と輝くあの巨星コンビの縁の地を巡ることに……

そこで目にして感じた全てが、未来を拓こうとする生徒たちと過去を慚愧する先生の背中を力強く押してくれる。

“まんが道”その先の光を追い求めて進め―――!!!

(C)とよ田みのる／小学館

