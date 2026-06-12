ガッツさんが残した“伝説”をコミカルに歌った「伝説の男 ビバ・ガッツ」でヒットを飛ばしたタレント・はなわ（４９）は、自身のＸで突然の別れを惜しんだ。

はなわは訃報を受け「今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです。僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さんのような存在でした」と心境を吐露。「伝説の男−」については「僕の芸能活動を支えてくれる大切な代表曲になりました」とし、「心良く承諾してくれたガッツさんのおかげ」と感謝を述べた。

近年は体調不良で療養していたガッツさんは、今年１月に開催したはなわの３０周年ライブにサプライズ出演し「相変わらずのおとぼけトークで会場を大爆笑に包んでくださいました」。“天然”のイメージが強いが、「実際はとても情に厚く、優しく、事あるごとに電話をくださる温かい方でした」と述懐した。

そして、ガッツさんを「唯一無二な国民的スーパースターだった」と称賛。「これからも感謝の気持ちを込めて『伝説の男 ビバガッツ』を歌い続けたいと思います。きっと天国でいつものように『ＯＫ牧場！』と言ってくれていると思います」と思いをつづった。