「ソフトバンク３−２阪神」（１１日、みずほペイペイドーム）

丁寧に、１球ずつ魂を込めて投げた。阪神・伊藤将が左大腿（だいたい）部の筋損傷から１軍復帰。調子は良かっただけに、悔やまれるのは四回だけ。「点を取ってもらった後の回だったんで、そこはしっかりと反省して、次につなげていけたら」。今季初勝利はお預けとなった。

三回までは一人の走者も出さず、完全投球。「ストレートもファウルを取れたり、インサイドも使えていたんで良かったなと思います」。３者連続三振を含む、５奪三振で寄せ付けなかった。しかし、先制してもらった直後の四回に先頭の正木に同点ソロを被弾。さらに連打で無死一、三塁として、栗原に勝ち越しの犠飛を浴びた。

五回は三者凡退で５回３安打２失点。結局、四回以外はパーフェクトだった。３月２９日の巨人戦（東京ド）以来、７４日ぶりの１軍マウンド。勝利とはならなかったが、次回以降に期待を持てる内容だった。

上々の復帰戦。「空振りだったり、ファウルを取れたりしていた。そこは自信を持って続けていけたら」。苦しむ投手陣に光が差した。