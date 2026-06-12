「みんなびっくりしていました」久保建英、主将・遠藤航の衝撃離脱に複雑な心中を吐露「やるしかないんじゃないですか」

「みんなびっくりしていました」久保建英、主将・遠藤航の衝撃離脱に複雑な心中を吐露「やるしかないんじゃないですか」