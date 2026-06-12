岐阜競輪の「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」が11日に開幕。きょう12日の2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目レースは12Rだ。

初日は捲り切れなかった岩井が、ここ早めのスパートで主導権。初連係もタテある山田ならきっちり続くだろう。あとは車間を切って、しっかり援護。ちょい差し＜1＞＜7＞決着が理想型。抵抗するのは大川。市橋も好位は譲れない。乱れれば脚ためる原田の攻撃が届く。

＜1＞山田諒 初手から小松崎（大地）さんの後ろに行く手もあったけど…。弱いです。初連係の岩井君へ。

＜2＞嶋田誠也 まだ調子が悪い。市橋君へ。

＜3＞竹村勇祐 赤板で脚を使ってしまった。大川君。

＜4＞市橋司優人 脚は悪くない。自力自在に。

＜5＞大川剛 しっかり距離を踏めた。自力で。

＜6＞佐藤慎太郎 伸びたし調子はいい。北3番手。

＜7＞岩井芯 タイミングはいつも通りだったけど、石毛（克幸）さんが踏んだのもあって行き切れず。あそこを乗り切らないと話にならない。脚が足りない。自力で。

＜8＞鈴木伸之 川口（聖二）君の動きを見ながら落ち着いて走れた。練習してきたし、体調はいい。地元勢へ。

＜9＞原田研太朗 きつかったし、脚をためたい気持ちもあるけど、最近は出し切った方が悔いがないと思いだしてきた。自力で。単騎の方が気は楽ですね。