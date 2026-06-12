「本当に本当に本当に悲しい」遠藤航の“代表引退”に「気持ちが追いつかない」。ファン戸惑い＆感謝「あなたのお陰で日本代表は強くなった」
負傷した左足の状態が懸念されていた。それでも遠藤航は北中米Ｗ杯に挑む日本代表のメンバー入りを果たす。５月31日のアイスランド戦で久々の実戦。“復活”が期待されたが、以降は練習を欠席する日が続く。
そして６月12日、チームからの離脱がアナウンスされる。同日、遠藤は自身のＸを更新。「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」と伝えた。
様々な思いがあったはずだ。「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」とも綴る。この投稿には、以下のような声が寄せられた。
「ありがとうございました、そして本当にお疲れ様でした」
「日本サッカーに大きく影響を与えた１人でした」
「日本の為に戦うワタかっこよかったです」
「あなたのお陰で日本代表は強くなった!!!!」
「かっこよすぎるし凄すぎる」
「今は気持ちが追いつかないです」
「代表も引退ですか...悲しいし悔しい」
「やめんなよ！まだみたいよ！」
「本当に本当に本当に悲しい」
「寂しくなるよ、キャプテン、、、」
「キャプテン、そんなまさかこんな形で...」
「本当に寂しいです。悲しいです。離脱だけでも辛かったのに、代表引退だなんて...気持ちの整理がつきません」
「めっちゃ悲しいけど今まで夢見させてくれて幸せでした」
「遠藤選手のW杯にかける想いをおもうと、本当に悔しくて残念でなりません」
「遠藤選手は一番悔しいだろう。ゆっくりじっくり治療して、全快をお祈りします」
「本当に悔しい...いつまでもLEGENDO！」
「サムライブルーは君のために戦う」
「ありがとうキャプテン最高のキャプテンの１人」
なお、遠藤が投稿した全文は以下のとおり。
――◆――◆――
発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。
もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り「W杯優勝」という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います。
今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います。
自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます。将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう。
そしてその瞬間が今大会になるように、日本の力を１つにしてみんなで北中米W杯挑んでいきましょう！！
みんな、やるだけ
遠藤航
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
そして６月12日、チームからの離脱がアナウンスされる。同日、遠藤は自身のＸを更新。「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします」と伝えた。
様々な思いがあったはずだ。「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」とも綴る。この投稿には、以下のような声が寄せられた。
「ありがとうございました、そして本当にお疲れ様でした」
「日本サッカーに大きく影響を与えた１人でした」
「日本の為に戦うワタかっこよかったです」
「あなたのお陰で日本代表は強くなった!!!!」
「かっこよすぎるし凄すぎる」
「今は気持ちが追いつかないです」
「代表も引退ですか...悲しいし悔しい」
「やめんなよ！まだみたいよ！」
「本当に本当に本当に悲しい」
「寂しくなるよ、キャプテン、、、」
「キャプテン、そんなまさかこんな形で...」
「本当に寂しいです。悲しいです。離脱だけでも辛かったのに、代表引退だなんて...気持ちの整理がつきません」
「めっちゃ悲しいけど今まで夢見させてくれて幸せでした」
「遠藤選手のW杯にかける想いをおもうと、本当に悔しくて残念でなりません」
「遠藤選手は一番悔しいだろう。ゆっくりじっくり治療して、全快をお祈りします」
「本当に悔しい...いつまでもLEGENDO！」
「サムライブルーは君のために戦う」
「ありがとうキャプテン最高のキャプテンの１人」
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発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。
もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り「W杯優勝」という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います。
今のチームは本当に素晴らしいチームです。どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います。
自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます。将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう。
そしてその瞬間が今大会になるように、日本の力を１つにしてみんなで北中米W杯挑んでいきましょう！！
みんな、やるだけ
遠藤航
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！