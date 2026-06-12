「本当に本当に本当に悲しい」遠藤航の“代表引退”に「気持ちが追いつかない」。ファン戸惑い＆感謝「あなたのお陰で日本代表は強くなった」

「本当に本当に本当に悲しい」遠藤航の“代表引退”に「気持ちが追いつかない」。ファン戸惑い＆感謝「あなたのお陰で日本代表は強くなった」