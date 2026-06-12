言葉に詰まった田中はそっと右目を抑えた「あぁ…うん…。そうですね…」

日本代表MF田中碧が現地時間6月11日、北中米ワールドカップ（W杯）ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで取材に対応。

この日、自身のSNSを通して代表を引退することを発表したMF遠藤航について話が及ぶと涙ぐみ、言葉に詰まった。田中は遠藤の引退試合となった5月31日のアイスランド戦でボランチの相棒を務めた。

「あぁ……うん……。そうですね……」

5秒間言葉に詰まった田中はそっと右目を押さえた。涙を流さぬようにこらえた。

「代表引退に対しては何か言うつもりは特にないですけど……ちょっと整理する時間が必要ですね」

この日、目まぐるしく状況が変わった。朝に遠藤の離脱が森保一監督から発表された。田中は「残念な気持ち。リハビリの過程も見ていたし、少しずつ（復帰に）近づいているというなかでこういう決断になったので」。その一方で、遠藤自身が公式SNSを通して「今回の活動をもって代表引退することにします」と電撃発表した。これにより、遠藤の代表引退試合は国内最後のアイスランド戦となった。

共に先発出場。代表引退試合のアイスランド戦でボランチを組んだ田中は、遠藤との一戦を思い、涙ぐんだ。東京五輪やカタールW杯を一緒に戦い抜いた仲間。遠藤との時間に思いを寄せた。（FOOTBALL ZONE編集部）