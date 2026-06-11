「ファーム・西地区、広島５−１阪神」（１１日、由宇球場）

阪神は完敗を喫した。先発のラグズデールは５回１／３を５失点。５四死球と制球が定まらず、広島の足を絡めた攻撃に翻弄（ほんろう）された。打線はチーム全体で９安打を放つも初回に挙げた１点止まりだった。

試合後の平田２軍監督の一問一答は、以下の通り。

◇ ◇

−ラグズデールは制球難と走者を背負った場面での課題が失点につながった。

「いつも一緒だな。四死球が５か。いつものパターン。二盗、三盗も決められてな。コントロールも含めて、全てにおいて指導力不足だ、こちらのな。ランナーが出たら簡単に走られて、３安打で５点でしょ？初回もいきなりトップバッターにフォアボールでしょ。制球難も含めて対策をしっかり指導していかないと、毎回同じパターンなんでね。次投げるまでにはしっかり対策していかないかんわな」

−打線は小幡を４番起用した。

「北川（２軍打撃チーフ）コーチの発案や。４番じゃないよ、４番目（の打者）や」

−ファーム合流後初安打も放った。

「練習からちょっとずつ良くなってきてるけど、４番を任せてしっかりチームを引っ張るぐらいの自覚を持ってもらう意図も含めて（起用した）」

−井坪が３安打。打撃好調が続いている

「井坪はずっと良いよ。彼は３割残してるわけでしょ。井坪はずっと良い。無理のないバッティングの良い見本だよ、センターから右方向に。だから３割打ってんねん、井坪が一番頼りになんねん。見ててわかるやろ？強引にいかないもん」