「ほんとに勘弁してください」広瀬すず、圧巻スタイル披露「ルイヴィトンのサッカーボールもあるのですね」
俳優の広瀬すずさんは6月11日、自身のInstagramを更新。白いオールインワン姿を公開しました。
【写真】広瀬すずの圧巻スタイルショット
ファンからは「かわいい」「わ〜お綺麗です」「大人やね！」「まじですずちゃん何着ても着こなしてかわいすぎるのほんとに勘弁してください」「すずちゃん綺麗でかっこいいです」「ルイヴィトンのサッカーボールもあるのですね」「ホントすずちゃんは何着ても似合うね〜」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】広瀬すずの圧巻スタイルショット
白コーデの圧巻スタイル広瀬さんは白いハートの絵文字と共に「#LouisVuitton #UNICEF #LVFashion」とハッシュタグを添え、1枚の写真を公開。白いオールインワンにルイ・ヴィトンのモノグラム柄ベルトを合わせた姿です。ルイ・ヴィトン柄のサッカーボールも手にしています。すらりと伸びた長い脚と抜群のプロポーションが際立っています。
さまざまなコーディネートを披露5月28日にも同ブランドのアイテムを取り入れたコーディネートを披露していた広瀬さん。多彩な魅力を見せています。コメントでは「ものすごく可愛くて綺麗」「撃ち抜かれる美しさ最高キュート」「きゃっっっわ」など絶賛の声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)