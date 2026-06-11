不穏な「反時計回りの渦」日本の南に

日本のはるか南で「低圧部」が発生しました。「低圧部」は熱帯地方で発生する大気の乱れのことで、発達して「台風のたまご＝熱帯低気圧」、さらに風が強まれば『台風』になることがあるため注意しておきましょう。

【低圧部】は低気圧とは違う

「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環はあるが、中心がはっきりしない「熱帯じょう乱」です。「低圧部」は「低気圧」と区別され、天気図では中心の位置を示していませんが、低気圧と同じ『低』マークで表されます。『低圧部』から【熱帯低気圧】や【台風】が発生することがあるため、注意が必要です。

雨風シミュレーション１２日（金）～２１日（日）

「反時計回りの渦」が近づく前から、日本は「梅雨前線」の影響を受けて、活発な雨雲が予想されています。１４日（日）～１５日（月）は「警報級の大雨」の所もありそうです。

「反時計回りの渦」は、１６日（火）ごろ南東から現れ、サイパンやグアムの北を通過し、日本の南に海上に進んできます。

「反時計回りの渦」から離れた本州付近でも、雨雲が予想されている点に注意が必要です、日本付近は梅雨前線が予想されているため、前線の活動によっては大雨の心配も出てくるでしょう。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。

１２日（金）は北日本や東日本では大気の状態が不安なため、落雷や突風、急な強い雨に注意しましょう。

１４日（日）から１５日（月）にかけて、本州南岸を低気圧が進む見込みのため「大雨のおそれ」があります。

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