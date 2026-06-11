ママを待ち続けて夜も眠れず寝不足のわんこ。ついに2週間ぶりの再会が叶いました…！思わずうるっと涙してしまう再会シーンがSNSで反響を呼んでいます。話題の投稿には「泣けるほど嬉しいね」「甘えて可愛い」「本当に健気」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2週間もママに会えなかった犬→夜も眠れず、窓際で帰りを待ち続けて…涙あふれる『再会の瞬間』】

2週間ぶりにママと再会したわんこ

TikTokアカウント「ko_ko.suu」に投稿されたのは、シーズーの「koko」ちゃんが2週間ぶりにママと再会した感動のワンシーン。この日は、病院に入院していたママが帰ってくる日です。

リビングのドアが開くとすぐに反応し、一目散にママの元へ…！あふれでる喜びを抑えきれず、どうしたらよいか分からない様子のkokoちゃん。ずっと待ちわびていたママが急に目の前に現れてパニックなのかもしれません。

ママがいなくなってからのkokoちゃんは、すっかり意気消沈。夜になってもずっと窓から駐車場を見てママの帰りを待っており、日中は寝不足でぐったり…。そんなkokoちゃんの様子をママも知っていたため、喜びあふれる姿に思わず涙ぐんでしまったとか。

甘えん坊炸裂♡

ちゃんとママがいることに安心したのか、落ち着いてきた様子のkokoちゃん。お顔をペロペロしママのにおいに安心しながら、改めて『おかえり』を伝えていたといいます。

すっかり甘えん坊さんになったkokoちゃんは、お腹を見せてナデナデも要求！その上、ママに抱っこもされてこれ以上ないほど嬉しそうだったとか。と同時に『も～！どこ行ってたの？』『ずっと待ってたんだよ！』と、ちょっぴり拗ねているようにも見えたといいます。

2週間、寝不足になりながらずっと待ち続けていたkokoちゃんの気持ちを思うと、いじけてしまうのも無理はありませんね。

ママのそばでぐっすり…

ひとしきり「おかえりの舞」が終わった後も、ずっとママのそばから離れないkokoちゃん。何よりぐっすりと眠る姿は、心から安心していることが一目瞭然！

わんこの2週間は人間の数ヶ月。その間ひとときも欠かさず待ち続ける…愛を真っすぐに注いでくれるkokoちゃんにはママも感謝の気持ちで胸がいっぱいになったに違いありません。これからも大好きなママのそばで、のびのびと暮らしてくださいね♡

この投稿には「いつまでも幸せに」「良かったね！大喜び」「健気で泣けました…」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ko_ko.suu」には、kokoちゃんのチャーミングな姿が多数紹介されていますよ。ぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ko_ko.suu」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております