乃木坂46、一ノ瀬美空センターの新曲「是非に及ばず」先行配信が決定
アイドルグループ・乃木坂46が7月22日に発売する最新シングル「是非に及ばず」が、13日0時に先行配信されることが決定した。
【撮り下ろし】プロすぎ！あざとかわいすぎるポーズを披露した一ノ瀬美空
同楽曲は、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲センターを務める42枚目のシングル。先日には、夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ね揃えた最新ビジュアルが公開された。
先行配信情報の発表は、東京メトロ乃木坂駅コンコースに掲載されているポスターを使用したティザー映像によって解禁。ティザー映像は乃木坂46各SNSアカウントから投稿され、映像には「是非に及ばず」の一部音源が使用されている。
【撮り下ろし】プロすぎ！あざとかわいすぎるポーズを披露した一ノ瀬美空
同楽曲は、5期生・一ノ瀬美空が初めて表題曲センターを務める42枚目のシングル。先日には、夏を感じさせるような華やかさと可憐さを兼ね揃えた最新ビジュアルが公開された。
先行配信情報の発表は、東京メトロ乃木坂駅コンコースに掲載されているポスターを使用したティザー映像によって解禁。ティザー映像は乃木坂46各SNSアカウントから投稿され、映像には「是非に及ばず」の一部音源が使用されている。