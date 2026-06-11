「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第１日」（１１日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

とてつもないアマチュアが、初日の単独トップに立った。金瑞娥（１４）＝韓国＝が９バーディー、ノーボギーの６３で回り、２位の桑木志帆を１打、リードする形でラウンドを終えた。

ピアニストに憧れ、テコンドーも習っていた金が、そのテコンドーのコーチに「アスリートが向いている」と言われ、祖母に「ゴルフをやれば」と勧められたのが、わずか３年前。

ゴルフを始めて４年目の１４歳が、並み居るプロを抑えての首位発進だ。

「フェアウエーが狭いので、ティーショットに集中してました」という、日本ツアー“デビュー戦”。いきなり２、３番で連続バーディーなど前半を４アンダーとすると、後半も順調にスコアを伸ばしていく。

７アンダーとして迎えた１７番パー５は残り２５１ヤードの２打目を“直ドラ”で２オンに成功。ここを２パットで沈めると、１８番でもバーディーフィニッシュ。桑木の８アンダーを、抜き去った。

この大会での予選通過年少記録は２０１２年、松原由実の１２歳２９８日。次いで２０００年の宮里藍、１６年の笹生優花の、いずれも１４歳３５６日という記録を抜くことになる（金は１４歳１４８日）。さらに優勝となれば、１４歳１５０日は２４年ワールド・サロンパス杯でのイ・ヒョソン（１５歳１７６日）を大きく更新する。

持ち味は、飛距離だ。練習ラウンドでたまたま一緒になった、ツアー屈指の飛ばし屋・穴井詩が「あの子、誰？」と目を丸くしたドライバーは、「平均のキャリーで２７３ヤード」と胸を張る。

韓国の一部ファンからは「タッコン（アグレッシブ）」というニックネームもつき始めた、イケイケを身上とする１４歳。世界のアマチュアにも門戸を開くこの大会から、世界規模のスターが生まれるかもしれない。