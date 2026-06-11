「TOPIX先物」手口情報（11日日中） バークレイズ証券取引高トップ、6月限4978枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月11日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の4978枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 4978( 4978)
ゴールドマン証券 7706( 4374)
JPモルガン証券 5787( 4234)
BNPパリバ証券 3511( 3419)
日産証券 3014( 2814)
ABNクリアリン証券 3270( 2404)
ソシエテジェネラル証券 3644( 1980)
モルガンMUFG証券 2076( 1676)
野村証券 2795( 1567)
ビーオブエー証券 1257( 1257)
UBS証券 1221( 1221)
シティグループ証券 13160( 1117)
SBI証券 837( 809)
SMBC日興証券 333( 333)
三菱UFJ証券 941( 321)
三菱UFJeスマート 91( 91)
みずほ証券 65( 65)
松井証券 64( 64)
広田証券 60( 60)
HSBC証券 478( 58)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 22232( 22232)
ABNクリアリン証券 21225( 20439)
ソシエテジェネラル証券 17832( 17068)
JPモルガン証券 10871( 8038)
ゴールドマン証券 11303( 7467)
モルガンMUFG証券 4456( 4456)
BNPパリバ証券 4160( 4136)
野村証券 4817( 3387)
日産証券 3382( 3382)
サスケハナ・ホンコン 3132( 3132)
シティグループ証券 13033( 2263)
ビーオブエー証券 2187( 2187)
UBS証券 1305( 1240)
三菱UFJ証券 990( 990)
SMBC日興証券 910( 716)
SBI証券 592( 558)
ドイツ証券 539( 539)
大和証券 657( 441)
みずほ証券 290( 290)
広田証券 184( 184)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 4978( 4978)
ゴールドマン証券 7706( 4374)
JPモルガン証券 5787( 4234)
BNPパリバ証券 3511( 3419)
日産証券 3014( 2814)
ABNクリアリン証券 3270( 2404)
ソシエテジェネラル証券 3644( 1980)
モルガンMUFG証券 2076( 1676)
野村証券 2795( 1567)
ビーオブエー証券 1257( 1257)
UBS証券 1221( 1221)
シティグループ証券 13160( 1117)
SBI証券 837( 809)
SMBC日興証券 333( 333)
三菱UFJ証券 941( 321)
三菱UFJeスマート 91( 91)
みずほ証券 65( 65)
松井証券 64( 64)
広田証券 60( 60)
HSBC証券 478( 58)
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 22232( 22232)
ABNクリアリン証券 21225( 20439)
ソシエテジェネラル証券 17832( 17068)
JPモルガン証券 10871( 8038)
ゴールドマン証券 11303( 7467)
モルガンMUFG証券 4456( 4456)
BNPパリバ証券 4160( 4136)
野村証券 4817( 3387)
日産証券 3382( 3382)
サスケハナ・ホンコン 3132( 3132)
シティグループ証券 13033( 2263)
ビーオブエー証券 2187( 2187)
UBS証券 1305( 1240)
三菱UFJ証券 990( 990)
SMBC日興証券 910( 716)
SBI証券 592( 558)
ドイツ証券 539( 539)
大和証券 657( 441)
みずほ証券 290( 290)
広田証券 184( 184)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース