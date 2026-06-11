『捨てられ聖女の異世界ごはん旅』放送日決定で加キャスト発表 田村ゆかり「もふもふでちっちゃくていつもかわいい」
テレビアニメ『捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました』が、7月6日よりTOKYO MXほかで順次放送開始される。あわせて、追加キャストとして、シーラ役を田村ゆかり、トーリ役を山本兼平が担当することが発表された。
【画像】モフモフでかわいい！田村ゆかりが声を演じるメイド服姿のシーラ
また、配信情報も発表。さらに、「テレビアニメ『捨てられ聖女の異世界ごはん旅』放送直前生配信」がYouTubeで24日午後8時に開始される。リン役の徳井青空とアリア役の諸星すみれが、アニメ最新情報や本作の魅力などたっぷりと届ける。
本作は、シリーズ累計60万部突破の大人気異世界グルメ旅ストーリーが原作。
■追加キャストコメント
▼田村ゆかり
シーラちゃんはもふもふでちっちゃくていつもかわいいです。ギルドで受付をしてるのでしっかり者でもあるのですが、とにかくかわいい。個人的にはかわいいの化身だと思っています。そんなかわいいシーラちゃんを演じさせていただくことになってとてもうれしいです。みなさんにもシーラちゃんのかわいさが伝わりますように。
▼山本兼平
今作は、出てくる料理がどれも本当においしそうで見ると食欲が増進します。内臓脂肪が気になる今日この頃には、なかなかにハードです。皆さんも、このアニメを見たら食べ過ぎに注意してください。私も頑張ります。
■放送、配信情報
AT-X：7月6日より 毎週月曜 午後11：00〜
【リピート放送】毎週水曜 午前11：00〜／毎週金曜 午後5：00〜
BS日テレ：7月6日より 毎週月曜 深0：00〜
CBCテレビ：7月6日より 毎週月曜 深1：37〜
TOKYO MX：7月7日より 毎週火曜 午後8：57〜
ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題
7月6日より 毎週月曜 深2：30〜
■スタッフ
原作：米織（カドカワBOOKS刊）
監督：濁川 敦
シリーズ構成：あおしまたかし
キャラクター原案：仁藤あかね
キャラクターデザイン：石井 泉
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音響監督：森下広人
音楽：うたたね歌菜
音楽制作：ランティス
オープニング主題歌：INUWASI 「Butterfly」
エンディング主題歌：音感れもねゐど 「Holy Sweet Home」
アニメーション制作：ＥＭＴスクエアード
制作協力：あんきち工房
■キャスト
リン（小鳥遊倫）：徳井青空
ヴィル：小野友樹
アリア：諸星すみれ
セノン：立花慎之介
エド：千葉翔也
ごまみそ：本渡 楓
シーラ：田村ゆかり
トーリ：山本兼平
【画像】モフモフでかわいい！田村ゆかりが声を演じるメイド服姿のシーラ
また、配信情報も発表。さらに、「テレビアニメ『捨てられ聖女の異世界ごはん旅』放送直前生配信」がYouTubeで24日午後8時に開始される。リン役の徳井青空とアリア役の諸星すみれが、アニメ最新情報や本作の魅力などたっぷりと届ける。
■追加キャストコメント
▼田村ゆかり
シーラちゃんはもふもふでちっちゃくていつもかわいいです。ギルドで受付をしてるのでしっかり者でもあるのですが、とにかくかわいい。個人的にはかわいいの化身だと思っています。そんなかわいいシーラちゃんを演じさせていただくことになってとてもうれしいです。みなさんにもシーラちゃんのかわいさが伝わりますように。
▼山本兼平
今作は、出てくる料理がどれも本当においしそうで見ると食欲が増進します。内臓脂肪が気になる今日この頃には、なかなかにハードです。皆さんも、このアニメを見たら食べ過ぎに注意してください。私も頑張ります。
■放送、配信情報
AT-X：7月6日より 毎週月曜 午後11：00〜
【リピート放送】毎週水曜 午前11：00〜／毎週金曜 午後5：00〜
BS日テレ：7月6日より 毎週月曜 深0：00〜
CBCテレビ：7月6日より 毎週月曜 深1：37〜
TOKYO MX：7月7日より 毎週火曜 午後8：57〜
ABEMA、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題
7月6日より 毎週月曜 深2：30〜
■スタッフ
原作：米織（カドカワBOOKS刊）
監督：濁川 敦
シリーズ構成：あおしまたかし
キャラクター原案：仁藤あかね
キャラクターデザイン：石井 泉
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音響監督：森下広人
音楽：うたたね歌菜
音楽制作：ランティス
オープニング主題歌：INUWASI 「Butterfly」
エンディング主題歌：音感れもねゐど 「Holy Sweet Home」
アニメーション制作：ＥＭＴスクエアード
制作協力：あんきち工房
■キャスト
リン（小鳥遊倫）：徳井青空
ヴィル：小野友樹
アリア：諸星すみれ
セノン：立花慎之介
エド：千葉翔也
ごまみそ：本渡 楓
シーラ：田村ゆかり
トーリ：山本兼平
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