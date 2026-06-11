スマホより安いロボットも、価格が大幅低下―中国

中国のロボットブランドが相次いで新製品を発表しており、価格は1年前に比べて大幅に低下している。機種によっては1万元（約23万円）を切り、高級スマートフォンとそれほど変わらないものもある。

主流ECプラットフォームの9日付人型ロボット売れ筋ランキングを見ると、トップは松延動力（NoetixRobotics）の「小布米（Bumi）」で定価は9998元、販売台数は100台を超えた。次は宇樹科技（Unitree）の「UnitreeR1」で定価は3万9999元、購入者は200人以上だった。ランク入りしたロボットの多くは定価10万元（約230万円）以下で、3万9900元、6万9900元、8万9900元、9万8000元のものなどがあった。



高価で手の届かないものから消費の選択肢の一つへ。1年前には数十万元もすることもあった人型ロボットだが、わずか1年でそれほど「ぜいたく品」ではなくなりつつある。

宇樹科技のサードパーティ販売業者の羅雲瀟（ルオ・ユンシアオ）氏は、「多くの新機種はコストパフォーマンスを重視し、発売価格も控えめで、買う人が増えた」と話す。羅氏によると、定価6万元（約138万円）の「UnitreeR1」はここ2カ月間だけで23台売れたのに対し、定価14万8000元（約340万円）の「UnitreeG1EDU」シリーズは1年かけてようやく50台売れた。また、これまで1台18万元（約414万円）だった中古ロボットの価格が今は13万元（約299万円）まで下がっているという。

業界では、ロボット価格の大幅低下は製造コストの大幅低下にその原因があるとみられている。

国家地方共同建設人型ロボットイノベーションセンターの首席科学者の江磊（ジアン・レイ）氏は、「藍思科技や領益智造などの3C電子製品（コンピューター、通信機器、家電）メーカーが人型ロボットの相手先ブランド製造（OEM）工場へと転換するのに伴い、ロボット製造コストが徐々に下がっていった」と分析する。

中国電子情報産業発展研究院（賽迪研究院）が発表した「2025年人型ロボット市場研究報告」による、25年には人型ロボット本体のメーカーは約300社あり、市場への出荷台数は約1万7000台だった。浙江人型ロボットイノベーションセンターの首席科学者の熊蓉（シオン・ロン）氏は「26年の中国人型ロボット生産台数は10万台から20万台に達するだろう」との予測を示した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）