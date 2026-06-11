元プロボクサーのガッツ石松さん肺炎のため死去　76歳　「ガッツポーズするたびに、想い出して」「OK牧場！」

元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが死去しました。76歳でした。

ガッツエンタープライズの発表によりますと、ガッツ石松さんは6月2日、肺炎のため、都内の病院で亡くなったということです。

葬儀については、遺族の強い意向で近親者のみで執り行い、お別れ会などについては「現時点では未定」としています。

ガッツエンタープライズは「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。OK牧場！」とのコメントも発表しています。

所属事務所は以下のように発表した。

弊社ガッツ石松が令和8年6月2日(76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。

ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告いたします。

葬儀につきましては個人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。

尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます。

お別れの会等につきましては現時点では未定とさせて頂きます。

今後お知らせすべき事項がございましたら改めてご案内申し上げます。

多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。個人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。

ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。

OK牧場！

令和8年6月11日

株式会社ガッツエンタープライズ

社員一同