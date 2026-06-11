「まさか、日本から運んできたのか──」ナッシュビルに現れたSAMURAI BLUE仕様のバス。その舞台裏とは？【現地発コラム】
2026年６月10日（日本時間11日）、ベースキャンプ地のナッシュビル。この日はナッシュビルSCのトレーニングセンターでの初練習日だった。
MLSのなかでもトップクラスの施設で、その場に立って周囲を見渡すと、スケールの大きさに圧倒された。「いよいよここからチームは“戦闘モード”に突入するのか」。そんなことを考えながらメディア受付付近に向かうと、見覚えのある“大きな車体”が姿を見せた。
「まさか、日本から運んできたのか──」
そこに現れたのは、国内の日本代表戦でも見かける「SAMURAI BLUE仕様のバス」。「まさか」とは思うが、念のため、日本サッカー協会の広報に聞いてみた。
「あのバスは日本から運んだのですか？」
すると、すかさず「そんなわけないじゃないですか（笑）」と突っ込まれる。親切な広報はそれで終わらず、舞台裏を説明してくれた。
「FIFAから出してくれたバスにラッピングをしていいと。もちろんこういうデザインにする際はFIFAの許可が必要です。そうした準備の期間があって、我々がここに到着した時にはすでにこの状態になっていました」
異国の地で戦う選手たちにとって、日本を感じられる存在が身近にあることは、少なからず心強いはずだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
MLSのなかでもトップクラスの施設で、その場に立って周囲を見渡すと、スケールの大きさに圧倒された。「いよいよここからチームは“戦闘モード”に突入するのか」。そんなことを考えながらメディア受付付近に向かうと、見覚えのある“大きな車体”が姿を見せた。
そこに現れたのは、国内の日本代表戦でも見かける「SAMURAI BLUE仕様のバス」。「まさか」とは思うが、念のため、日本サッカー協会の広報に聞いてみた。
「あのバスは日本から運んだのですか？」
すると、すかさず「そんなわけないじゃないですか（笑）」と突っ込まれる。親切な広報はそれで終わらず、舞台裏を説明してくれた。
「FIFAから出してくれたバスにラッピングをしていいと。もちろんこういうデザインにする際はFIFAの許可が必要です。そうした準備の期間があって、我々がここに到着した時にはすでにこの状態になっていました」
異国の地で戦う選手たちにとって、日本を感じられる存在が身近にあることは、少なからず心強いはずだ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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