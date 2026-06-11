Stray Kidsフィリックスがブルーのフェラーリに乗る姿に反響、「何が始まるの？」「アンバサダーくる？」と期待の声も

【写真】スキズ・フィリックス、リムレスメガネ姿でブルーのフェラーリの運転席に（2～4枚目）／リラックスムードの最新自撮りショット

Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が自身のInstagramを更新。鮮やかなブルーのフェラーリに乗った姿を公開し、ファンの注目を集めている。

■スキズ・フィリックスとブルーのフェラーリ、絵になる2ショット

フィリックスは、韓国・聖水洞で開催中のポップアップイベント「Casa Ferrari」を訪問。「It’s just beginning（まだ始まりにすぎない）」と綴り、8枚の写真を投稿した。

1枚目は、フィリックスがオープンカー「Ferrari Amalfi Spider（フェラーリ アマルフィ スパイダー）」の横に佇むショット。艶やかなブルーの車体に、キャップを後ろ向きに被ったカジュアルなブラックコーデのフィリックスが映える。

2～4枚目には、笑顔を浮かべながら運転席に座るフィリックスを、助手席側から捉えたショットも収められている。ラストには、Ferrari KoreaのCEOとの2ショットも掲載された。

SNSでは「FELIX×Ferrari、かっこよすぎる」「フィリックスの好きなブルーのフェラーリ、よく似合ってる！」「フェラーリでお迎え来てくれるピリちゃん想像した」「何が始まるの？」「まさかフェラーリのアンバサダーくる？」などの声が寄せられている。