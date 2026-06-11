【6月11日より順次発売】 「LG UltraGear evo AI『45GX950B-B』」：価格 330,000円前後 「LG UltraGear evo AI『39GX950B-BAJP』」：300,000円前後 「LG UltraGear AI『32GX870B-B』」：230,000円前後 ※予想実売価格

左から「32GX870B-B」、「39GX950B-BAJP」、「45GX950B-B」

LGエレクトロニクス・ジャパンは、AI機能を備えた有機ELゲーミングモニター3モデルを6月11日より順次発売する。

今回発売されるのは、高輝度技術「マイクロレンズアレイ（MLA）」による有機ELパネルを採用した44.5インチ 5K2K解像度の「LG UltraGear evo AI『45GX950B-B』」、LG最新の有機ELパネル（タンデムOLED）を採用した39インチ 5K2K解像度の「LG UltraGear evo AI『39GX950B-BAJP』」と31.5インチ4K解像度の「LG UltraGear AI『32GX870B-B』」。

価格はオープン。予想実売価格は「45GX950B-B」が330,000円前後、「39GX950B-BAJP」が300,000円前後、「32GX870B-B」が230,000円前後となっている。

また、同社が2025年に国内有機ELゲーミングモニター出荷台数シェアNo.1（※1）を獲得したのを記念して実施されているキャッシュバックキャンペーンに加え、本日6月11日より公式Xにて「有機ELゲーミングモニターが当たる！X フォロー＆リポスト プレゼントキャンペーン」が開始される。

（※1）2025年出荷台数において、IDC調べ。

製品特長

「LG UltraGear evo AI『45GX950B-B』」

5K2K高解像度と800R曲面の21:9ウルトラワイドディスプレイが、圧倒的な没入感と広大な表示領域を実現。高輝度技術「マイクロレンズアレイ（MLA）」を採用した有機ELパネルによって、ピーク輝度 1300cd/m2（APL 1.5% 標準値）を実現し、深い黒と鮮烈な色彩で表現する。

また、解像度とリフレッシュレートを選択可能な「VESA Dual Mode」に対応し、5K2K＠165Hz と UWFHD＠330Hz をシーンに応じて切り替えられる。

「LG UltraGear evo AI『39GX950B-BAJP』」と「LG UltraGear AI『32GX870B-B』」

「39GX950B-BAJP」と「32GX870B-B」は、LG最新の有機ELパネル（タンデムOLED）を採用し、ピーク1500cd/m2の高輝度と、「VESA DisplayHDR True Black 500」の認証取得に裏付けられる卓越した黒再現を両立。ゲームの世界への没入感を高める。「VESA Dual Mode」にも対応しており、ゲームジャンルに応じて最適な表示を選択可能だ。

3モデル共通の特長

映像・音響パフォーマンスを向上させるAI機能を搭載。モニター内蔵のプロセッサーが低解像度のコンテンツを高解像度へアップスケーリングする「AI Upscaling」や、AIがコンテンツに合わせて音響を最適化する「AI Sound」、コンテンツを認識して表示を最適化する「AI Scene Optimization」といったAI機能が、臨場感あふれるゲームプレイを演出する。

□「45GX950B-B」のページ

□「39GX950B-BAJP」のページ

□「32GX870B-B」のページ

「有機ELゲーミングモニターが当たる！X フォロー＆リポスト プレゼントキャンペーン」開催

応募期間：6月11日（木）～6月18日（木）23時59分まで

プレゼント内容

有機ELゲーミングモニターシリーズ「LG UltraGear OLED」の「27GX704A-B」を抽選で1名にプレゼント

応募方法

期間中、X(旧 Twitter)のLG公式アカウントをフォロー後、本キャンペーン投稿をリポストで応募が完了。なお、「#LGOLEDNo1」をつけて投稿すると当選確率がアップする。

□キャンペーンページ

「27GX704A-B」

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