松屋、創業60周年記念で「シュクメルリ」発売 / 松屋復刻メニュー総選挙1位の人気メニュー

牛めしチェーンの松屋は、6月16日(火)10時より、「シュクメルリ」を全国の店舗(一部店舗を除く)で販売する。

ジョージアの郷土料理を松屋流にアレンジした「シュクメルリ」は、2020年の発売以来人気を集め、松屋復刻メニュー総選挙で第1位を獲得して殿堂入りを果たしたメニュー。

近年の松屋における、定食メニューの充実や、世界のグルメメニュー拡大のきっかけとなった商品だ。創業60周年を記念し、世界中の松屋で同時発売する。

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〈復刻メニュー総選挙第1位の人気メニューが世界同時発売〉

「シュクメルリ」は、“世界一にんにくを美味しく食べる料理”とも呼ばれるジョージアの郷土料理。鶏肉をにんにくの効いたホワイトソースで煮込んだ料理で、松屋では日本のごはんに合うようソースを開発した。

甘味のあるサツマイモ、とろけるチーズ、ジューシーなチキンを包み込むホワイトソースのまろやかさに、にんにくの風味とチーズのコクが加わった味わいが特徴。「シュクメルリ鍋定食」には追いチーズが付属し、ご飯と混ぜてドリア風に楽しめる。

〈商品ラインアップ(価格は税込)〉

◆シュクメルリ定食 1,090円

◆シュクメルリライスセット 990円

◆シュクメルリ鍋定食 1,190円

◆シュクメルリ鍋ライスセット 1,090円

◆単品 シュクメルリ 890円

◆追いチーズ 120円

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※テイクアウト可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要。

※株主優待券は上記メニューに利用可能(単品を除く)。

※販売状況については、直接店舗へ問い合わせ。