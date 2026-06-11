『トイ・ストーリー』の18金フィギュア発売へ ウッディ、バズ、エイリアンなど各100点限定
全国に展開するジュエリーブランド「ケイウノ」より、ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクター「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」「ハム」をモチーフにしたK18イエローゴールド製ミニスタチューが発売される。
【画像】かわいい！アンディの部屋をイメージしたパッケージの18金製ミニスタチュー
26日〜7月24日の期間、公式オンラインショップにて予約を受け付ける。『トイ・ストーリー』の仲間たちを、ジュエリーブランドならではのクラフトマンシップで表現したK18イエローゴールド製ミニスタチューは、小さなサイズ（約7ミリ〜1.8センチ）に、表情や特徴をぎゅっと凝縮し、愛らしい造形に仕上がっている。
「あの日のおもちゃを、いまの宝物に」…物語と共に歩んできたファンへ贈る、特別なコレクション。各キャラクター世界限定100点で販売される。
本製品のパッケージは、そのまま飾って楽しめる専用ディスプレイケースに収めてお届け。外装は、「アンディ」の部屋の壁紙をおもわせる、雲の模様のデザイン。パッケージの窓から中のスタチューが見える仕様で、『トイ・ストーリー』らしい世界観とともに飾れる。ディスプレイケースを取り出せば、書斎やデスクなど、お好みの空間でオブジェとして楽しめる。
■商品詳細
◇Mini Statue -Woody-（ウッディ）ミニスタチュー
11万2200円（K18イエローゴールド）
おもちゃたちのリーダー「ウッディ」。約1.8センチの小さな姿に、カウボーイハットやスカーフ、ブーツの造形、凛としたたたずまいまで、その魅力を細やかに表現。そのあたたかな存在感が、物語の記憶や仲間を思う気持ちを呼び起こしてくれる。
◇Mini Statue -Buzz Lightyear-（バズ・ライトイヤー）ミニスタチュー
17万9300円（K18イエローゴールド）
正義感あふれるスペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」。約1.4センチの小さな姿に、宇宙服のフォルムや胸元のコントロールパネル、力強く構えたポーズまで、バズらしい凛々しさを凝縮。誇りを胸に前を見据えるその姿が、見るたびに一歩踏み出す勇気を思い出させてくれる。
◇Mini Statue -Aliens-（エイリアン）ミニスタチュー
10万1200円（K18イエローゴールド）
ユーモラスで健気な姿が印象的な「エイリアン」。約1センチの小さな姿に、特徴的な三つ目の表情やちょこんとした手足、背中まわりのシルエットまで、エイリアンらしい愛らしさをぎゅっと込めた。ふと目に入るたび、その愛嬌ある表情が日々の中に小さな笑顔を運んでくれる。
◇Mini Statue -Hamm-（ハム）ミニスタチュー
18万7000円（K18イエローゴールド）
愛嬌たっぷりの貯金箱のおもちゃ「ハム」。約7センチの小さな姿に、ころんとしたフォルムや短い足、爪の角度まで、ハムならではの愛らしさと遊び心を込めた。毒舌だけど憎めないそのたたずまいが、目に入るたびに心を和ませてくれる。
※価格はすべて税込み
【画像】かわいい！アンディの部屋をイメージしたパッケージの18金製ミニスタチュー
26日〜7月24日の期間、公式オンラインショップにて予約を受け付ける。『トイ・ストーリー』の仲間たちを、ジュエリーブランドならではのクラフトマンシップで表現したK18イエローゴールド製ミニスタチューは、小さなサイズ（約7ミリ〜1.8センチ）に、表情や特徴をぎゅっと凝縮し、愛らしい造形に仕上がっている。
本製品のパッケージは、そのまま飾って楽しめる専用ディスプレイケースに収めてお届け。外装は、「アンディ」の部屋の壁紙をおもわせる、雲の模様のデザイン。パッケージの窓から中のスタチューが見える仕様で、『トイ・ストーリー』らしい世界観とともに飾れる。ディスプレイケースを取り出せば、書斎やデスクなど、お好みの空間でオブジェとして楽しめる。
■商品詳細
◇Mini Statue -Woody-（ウッディ）ミニスタチュー
11万2200円（K18イエローゴールド）
おもちゃたちのリーダー「ウッディ」。約1.8センチの小さな姿に、カウボーイハットやスカーフ、ブーツの造形、凛としたたたずまいまで、その魅力を細やかに表現。そのあたたかな存在感が、物語の記憶や仲間を思う気持ちを呼び起こしてくれる。
◇Mini Statue -Buzz Lightyear-（バズ・ライトイヤー）ミニスタチュー
17万9300円（K18イエローゴールド）
正義感あふれるスペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」。約1.4センチの小さな姿に、宇宙服のフォルムや胸元のコントロールパネル、力強く構えたポーズまで、バズらしい凛々しさを凝縮。誇りを胸に前を見据えるその姿が、見るたびに一歩踏み出す勇気を思い出させてくれる。
◇Mini Statue -Aliens-（エイリアン）ミニスタチュー
10万1200円（K18イエローゴールド）
ユーモラスで健気な姿が印象的な「エイリアン」。約1センチの小さな姿に、特徴的な三つ目の表情やちょこんとした手足、背中まわりのシルエットまで、エイリアンらしい愛らしさをぎゅっと込めた。ふと目に入るたび、その愛嬌ある表情が日々の中に小さな笑顔を運んでくれる。
◇Mini Statue -Hamm-（ハム）ミニスタチュー
18万7000円（K18イエローゴールド）
愛嬌たっぷりの貯金箱のおもちゃ「ハム」。約7センチの小さな姿に、ころんとしたフォルムや短い足、爪の角度まで、ハムならではの愛らしさと遊び心を込めた。毒舌だけど憎めないそのたたずまいが、目に入るたびに心を和ませてくれる。
※価格はすべて税込み
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