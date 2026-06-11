「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１１日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



キオクシアは朝方にウリ気配スタートで６万７０００円台に水準を切り下げたが、寄り後は急速に戻り足に転じ、一時７万７０００円台まで水準を切り上げる場面があった。上下に約１万円の値幅で荒い値動きとなっている。前日の米国株市場で半導体関連株が売られたことを受け安く始まったが、ＳＭＢＣ日興証券が１０日の更新で目標株価を大幅に引き上げたことが押し目買いの手掛かりとなったとみられている。従来は４万８０００円としていたが、そこから一気に８万円近くも引き上げ１２万６０００円とした。大陽線で５日移動平均線上に株価水準を切り上げたが、あとは同移動平均線が上向きに変わるかどうかが注目される。



出所：MINKABU PRESS