「宮脇咲良サイボーグ化？？」宮脇咲良、黒レザーコーデで圧巻の美脚を披露 「かっこよ…五条先生感」
韓国のガールズグループ・LE SSERAFIMの宮脇咲良さんは6月10日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを披露しました。
【写真】宮脇咲良、黒レザーコーデで美脚を披露
コメントでは、「さくちゃんめっちゃカッコいい」「宮脇咲良サイボーグ化？？」「かっけええええええ」「咲良SEXYだね！！」「最高すぎる」「めっちゃ美人」「金髪前髪なしカッコいい」など絶賛の声が続出。そのほか、「かっこよ…五条先生感」「ドラゴンボールの18号みたい！綺麗」など、アニメや漫画のキャラクターを連想する声も寄せられました。
ファンからは「ロサンゼルスでの素敵な時間ですね」「良いっすねぇ」「LAでの素敵な思い出を投稿してくれてありがとうございます」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】宮脇咲良、黒レザーコーデで美脚を披露
「ドラゴンボールの18号みたい！」宮脇さんは「ICONIC BY MISTAKE（偶然の産物）」とつづり、8枚の写真を投稿。黒いレザージャケットにショートパンツ、ブーツを合わせたコーディネートを披露しました。金髪のショートヘアとメイクがクールな雰囲気で、ボトムスからは美しい脚を大胆にのぞかせています。
「LAで推し活」同日、別の投稿では「LAで推し活」とつづり、16枚の写真を公開。ロサンゼルスの街を歩く姿や、ジェラートやすしを楽しむ様子を披露しました。さらに「This is the way.（これが方法です） 我らの道」と添え、大ヒット中の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のフィギュアの写真なども投稿しています。
ファンからは「ロサンゼルスでの素敵な時間ですね」「良いっすねぇ」「LAでの素敵な思い出を投稿してくれてありがとうございます」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)