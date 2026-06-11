早くも2026年も残り半年に差し掛かっているので恒例の『ガジェット通信 ネット流行語大賞2026上半期』を実施します！

そこで、“ネット流行語大賞2026上半期”候補のノミネートワードを募集！ この半年間で何があったか、みなさん振り返ってみてください！

下記のノミネートワードに入っていないもので、「あのワードは候補に入れるべき！」というものを記事内の応募フォームから送ってください。

6月下旬に大賞の投票を実施予定です。みなさま、ご協力よろしくお願いします！

※これは投票ではありません。ノミネートワードの募集です。

一覧にないエントリーされるべきワードがあれば、記事下部のエントリーフォームから送ってください！

ノミネートワード一覧

・「夜の踊り子」ミーム

・タゴサク構文 / 「〇〇は〇〇します。〇〇だからです。」

・ギュられる

・◯◯としては三流だと思う

・「2026 is the new 2016」現象

・心パ

・「ｽﾋﾟｷ」ミーム

・米系の食べ物 / おかゆ♪おじや♪

・お前を消す方法

･ドパガキ(ドーパミン中毒のガキ)

･びっくりした。〇〇かと思った。

･おくすり飲めたねダンス

･ざけんなや／ドブカスがぁ（『呪術廻戦』禪院直哉）

・◯◯すぎて滅！

・予後悪い

・冷笑

・おぢアタック

・恋愛病院

・鬼茶

・ボンボンドロップシール

・ぽこあポケモン

・りくりゅうペア

・円安ホクホク

・高市鬱

・大阪都構想／副首都構想

・中革連

・チームみらい

・山本期日前

・ホルムズ海峡

・TACOる(Trump Always Chickens Out)

・トランプ相場

・ナフサ不足

・キオクシア

・AIバブル

・半導体相場

・モメンタムチンパンジー

・暴落のないリーマンショック

・ドルコスト平均損切り法

・ちょる子さん

・サナエノミクス

・インフレ

・サナエトークン

・すげぇトークン出すらしいじゃん／菅江桐薫／ダスラ・シージャン

・JPYC

・ステーブルコイン

・エプスタイン文書

・マンジャロ

・#WeareARASHI

まだまだあると思うので、「あのワードがない！」と気付いた方は下記応募フォームからエントリーを！ ポジティブなワードもお待ちしています。

締め切りは6月17日18時まで。

繰り返しになりますが、大賞を決める投票は6月下旬に実施します。投票にもぜひ参加してくださいね！

ちなみに、昨年2025年上半期は「Grok」の登場や「Switch2」「エッホエッホ」「大阪万博」などが話題となっていました！

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