「は？何この美脚」FRUITS ZIPPER・櫻井優衣、超ミニ丈から美脚披露！ 「全くの別人なんですけども？」
FRUITS ZIPPERの公式X（旧Twitter）アカウントは6月10日、投稿を更新。メンバーの櫻井優衣さんが圧巻の美脚を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣の圧巻美脚
ファンからは「は？何この美脚」「胴短足長」「足長いし顔ちっさいし体型レベチすぎる！」や「全くの別人なんですけども？」「どこのイケメンを連れてきたんか思ったら」「ギャップすごすぎるって」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】FRUITS ZIPPER・櫻井優衣の圧巻美脚
「足長いし顔ちっさいし体型レベチすぎる！」同アカウントは10日、東京ガーデンシアターで行われたイベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」にモデルとして出演した櫻井さんのオフショットを2枚投稿。ビニールのような素材でできたセットアップを着用しており、メイクや表情からもモードな雰囲気を感じます。また、ショートパンツからは美しい脚を大胆に披露。スタイル抜群です。
櫻井さんもオフショットを投稿櫻井さんも同日、自身のXを更新。「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026 ありがとうございました！」とつづり、2枚のオフショットを投稿しています。アイドルとしてステージに立つ時と比べると、別人のような姿です。今後の活躍も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)