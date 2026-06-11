京都がMFグスタボ・バヘットの契約満了を発表「来日した日から毎日優しく接していただき、心から感謝しています」
京都サンガF.C.は11日、MFグスタボ・バヘット(30)との契約が今シーズン限りで満了となることを発表した。
ブラジル国籍の同選手は昨年7月に加入。今季はJ1百年構想リーグで6試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MFグスタボ・バヘット
(GUSTAVO BARRETO)
■生年月日
1995年12月10日(30歳)
■国籍
ブラジル
■身長/体重
181cm/78kg
■経歴
クリシューマEC U-20(ブラジル)-クリシューマEC(ブラジル)-アソシアソン・シャペコエンセ・ジ・フチボウ(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-レッドブル・ブラジル(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-レッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-AAポンチ・プレッタ(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-ボタフォゴFR(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-ボタフォゴFR(ブラジル)-RWDモレンベーク(ベルギー/※期限付き移籍)-ボタフォゴFR(ブラジル)-クリシューマEC(ブラジル)-アバイFC(ブラジル)-京都サンガF.C.
■出場歴
J1リーグ:2試合
J1百年構想リーグ:6試合
■コメント
まずは、京都サンガF.C.に日本でサッカーをする機会をいただけたことを本当に感謝しています。
クラブとしてもこれからの素晴らしい歴史を楽しみにしています。
京都サンガF.C.のすべてのスタッフの皆さんには、来日した日から毎日優しく接していただき、心から感謝しています。
そしてファン、サポーターの皆さんには感謝と敬意の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
日本での経験は僕の一生の宝物です。
ブラジル国籍の同選手は昨年7月に加入。今季はJ1百年構想リーグで6試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MFグスタボ・バヘット
(GUSTAVO BARRETO)
■生年月日
1995年12月10日(30歳)
■国籍
ブラジル
■身長/体重
181cm/78kg
クリシューマEC U-20(ブラジル)-クリシューマEC(ブラジル)-アソシアソン・シャペコエンセ・ジ・フチボウ(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-レッドブル・ブラジル(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-レッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-AAポンチ・プレッタ(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-ボタフォゴFR(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-ボタフォゴFR(ブラジル)-RWDモレンベーク(ベルギー/※期限付き移籍)-ボタフォゴFR(ブラジル)-クリシューマEC(ブラジル)-アバイFC(ブラジル)-京都サンガF.C.
■出場歴
J1リーグ:2試合
J1百年構想リーグ:6試合
■コメント
まずは、京都サンガF.C.に日本でサッカーをする機会をいただけたことを本当に感謝しています。
クラブとしてもこれからの素晴らしい歴史を楽しみにしています。
京都サンガF.C.のすべてのスタッフの皆さんには、来日した日から毎日優しく接していただき、心から感謝しています。
そしてファン、サポーターの皆さんには感謝と敬意の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
日本での経験は僕の一生の宝物です。