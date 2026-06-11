　京都サンガF.C.は11日、MFグスタボ・バヘット(30)との契約が今シーズン限りで満了となることを発表した。

　ブラジル国籍の同選手は昨年7月に加入。今季はJ1百年構想リーグで6試合に出場した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MFグスタボ・バヘット

(GUSTAVO BARRETO)

■生年月日

1995年12月10日(30歳)

■国籍

ブラジル

■身長/体重

181cm/78kg

■経歴

クリシューマEC U-20(ブラジル)-クリシューマEC(ブラジル)-アソシアソン・シャペコエンセ・ジ・フチボウ(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-レッドブル・ブラジル(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-レッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-AAポンチ・プレッタ(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-ボタフォゴFR(ブラジル/※期限付き移籍)-クリシューマEC(ブラジル)-ボタフォゴFR(ブラジル)-RWDモレンベーク(ベルギー/※期限付き移籍)-ボタフォゴFR(ブラジル)-クリシューマEC(ブラジル)-アバイFC(ブラジル)-京都サンガF.C.

■出場歴

J1リーグ:2試合

J1百年構想リーグ:6試合

■コメント

まずは、京都サンガF.C.に日本でサッカーをする機会をいただけたことを本当に感謝しています。

クラブとしてもこれからの素晴らしい歴史を楽しみにしています。

京都サンガF.C.のすべてのスタッフの皆さんには、来日した日から毎日優しく接していただき、心から感謝しています。

そしてファン、サポーターの皆さんには感謝と敬意の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

日本での経験は僕の一生の宝物です。