下平隆宏氏が高知の新監督に就任「常に上を目指し続けるクラブでありたいと思っています」
高知ユナイテッドSCは11日、下平隆宏氏(54)がトップチームの監督に就任することを発表した。
下平氏はこれまで柏レイソル、横浜FC、大分トリニータ、V・ファーレン長崎などを指揮。今年から大分市をホームタウンとするジェイリースFC(JFL)のクラブアドバイザーを務めていた。
就任に際してクラブ公式サイトを通じ、「この素晴らしいクラブで指揮を執れることを大変光栄に思いますし、この機会を与えていただいたクラブ関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と述べている。
さらに「J3に定着することだけを目標にするのではなく、常に上を目指し続けるクラブでありたいと思っています。選手、スタッフ、ファン・サポーターの皆様と一丸となり、高知県の皆様に夢や希望、そして誇りを感じていただけるチームづくりに全力を尽くします。高知ユナイテッドSCのさらなる成長のために、全身全霊をかけて取り組んでまいります」と決意を語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●下平隆宏
(しもたいら・たかひろ)
■生年月日
1971年12月18日(54歳)
■出身地
青森県
■資格
JFA Proライセンス
■選手歴※プロ入り後のみ
日立製作所サッカー部-柏レイソル-ユベントスFCプリマベーラ(イタリア/短期留学)-FC東京-柏レイソル
■経歴
2005-2008:柏レイソル 普及コーチ、流通経済大学付属高校 コーチ(2005)
2009:柏レイソル U-18コーチ
2010-2015:柏レイソル U-18監督
2016:柏レイソル ヘッドコーチ
2016-2018:柏レイソル 監督
2018:柏レイソル 強化チームダイレクター
2019:横浜FC ヘッドコーチ
2019-2021:横浜FC 監督
2022-2023:大分トリニータ 監督
2024:V・ファーレン長崎 ヘッドコーチ
2024-2025:V・ファーレン長崎 監督
2026:ジェイリースFC クラブアドバイザー
■コメント
この度、高知ユナイテッドSCの監督に就任することになりました下平隆宏です。
まずは、この素晴らしいクラブで指揮を執れることを大変光栄に思いますし、この機会を与えていただいたクラブ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
私自身、まずは高知という地域、クラブ、そして選手たちをしっかり理解することから始めたいと思っています。
高知ユナイテッドSCは、これまで築き上げてきた攻撃的でアグレッシブなサッカーに大きな魅力があります。
そのスタイルを尊重し、継承しながら、自分自身がこれまで培ってきた経験や考えを加え、主導権を握りながら勝利を目指す、魅力あるチームづくりに取り組んでいきたいと思います。
J3に定着することだけを目標にするのではなく、常に上を目指し続けるクラブでありたいと思っています。
選手、スタッフ、ファン・サポーターの皆様と一丸となり、高知県の皆様に夢や希望、そして誇りを感じていただけるチームづくりに全力を尽くします。
高知ユナイテッドSCのさらなる成長のために、全身全霊をかけて取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
下平氏はこれまで柏レイソル、横浜FC、大分トリニータ、V・ファーレン長崎などを指揮。今年から大分市をホームタウンとするジェイリースFC(JFL)のクラブアドバイザーを務めていた。
就任に際してクラブ公式サイトを通じ、「この素晴らしいクラブで指揮を執れることを大変光栄に思いますし、この機会を与えていただいたクラブ関係者の皆様に心より感謝申し上げます」と述べている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●下平隆宏
(しもたいら・たかひろ)
■生年月日
1971年12月18日(54歳)
■出身地
青森県
■資格
JFA Proライセンス
■選手歴※プロ入り後のみ
日立製作所サッカー部-柏レイソル-ユベントスFCプリマベーラ(イタリア/短期留学)-FC東京-柏レイソル
■経歴
2005-2008:柏レイソル 普及コーチ、流通経済大学付属高校 コーチ(2005)
2009:柏レイソル U-18コーチ
2010-2015:柏レイソル U-18監督
2016:柏レイソル ヘッドコーチ
2016-2018:柏レイソル 監督
2018:柏レイソル 強化チームダイレクター
2019:横浜FC ヘッドコーチ
2019-2021:横浜FC 監督
2022-2023:大分トリニータ 監督
2024:V・ファーレン長崎 ヘッドコーチ
2024-2025:V・ファーレン長崎 監督
2026:ジェイリースFC クラブアドバイザー
■コメント
この度、高知ユナイテッドSCの監督に就任することになりました下平隆宏です。
まずは、この素晴らしいクラブで指揮を執れることを大変光栄に思いますし、この機会を与えていただいたクラブ関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
私自身、まずは高知という地域、クラブ、そして選手たちをしっかり理解することから始めたいと思っています。
高知ユナイテッドSCは、これまで築き上げてきた攻撃的でアグレッシブなサッカーに大きな魅力があります。
そのスタイルを尊重し、継承しながら、自分自身がこれまで培ってきた経験や考えを加え、主導権を握りながら勝利を目指す、魅力あるチームづくりに取り組んでいきたいと思います。
J3に定着することだけを目標にするのではなく、常に上を目指し続けるクラブでありたいと思っています。
選手、スタッフ、ファン・サポーターの皆様と一丸となり、高知県の皆様に夢や希望、そして誇りを感じていただけるチームづくりに全力を尽くします。
高知ユナイテッドSCのさらなる成長のために、全身全霊をかけて取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。