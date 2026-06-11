「ああ、しまった！」。牛乳をこぼした、ケーキが倒れそうになった、犬のフンを踏みそうになった―。子どもから大人まで共感を呼ぶベストセラー絵本「大ピンチずかん」の世界を体験できる「鈴木のりたけ『大ピンチ展』」が、6月17日（水）から7月6日（月）まで、神戸阪急（神戸市中央区）本館9階催場で開かれる。

（C）鈴木のりたけ／小学館

誰もが経験したことのある日常の“ピンチ”をユーモラスに描いた絵本「大ピンチずかん」シリーズ（小学館）は、多くの親子の共感を集める大ヒット作だ。作者は絵本作家の鈴木のりたけさん。自身の子どもの失敗体験から着想を得て誕生した作品で、「大ピンチずかん」は「MOE絵本屋さん大賞2022」第1位、「大ピンチずかん2」は同賞2024年版で第1位に選ばれるなど高い人気を誇る。

展覧会では「ピンチ・エンターテインメント」をテーマに、絵本の世界を五感で楽しめる体験型展示を展開する。単に絵本の場面を再現するだけではなく、「ピンチ」を遊びに変え、来場者同士が触れ合い、楽しさの輪が広がるような内容となっている。会場には、鈴木さんが考案した4つの「ピンチ」が登場する。

「みるピンチ」では、こぼれた牛乳や倒れそうなケーキなど、絵本に登場する“困った瞬間”を巨大な立体作品として展示。身近な出来事がスケールアップすることで、思わず笑ってしまうような不安と面白さを味わえる。「なるピンチ」は、ピンチをゲーム感覚で楽しむコーナー。焦げたパンを黒こげの絵にしてしまったり、使用中のトイレに話しかけたりと、発想の転換で困った状況を遊びへと変えていく。

「かんがえるピンチ」では、「だれが」「いつ」「どこで」「どうした」を組み合わせて偶然生まれるハプニングを楽しむ「大ピンチバー」や、男の子を襲うさまざまなピンチの組み合わせを考える「大ピンチブロック」を設置。参加者同士でアイデアを共有しながら、想像力をふくらませることができる。さらに「とびこむピンチ」では、「大ピンチずかん」を象徴する牛乳をこぼした場面を立体化。“ピンチの真っただ中”に飛び込み、全身でその状況を体感しつつ、記念撮影できる。

みるピンチ！

なるピンチ！

かんがえるピンチ！

とびこむピンチ！

併設ショップでは限定グッズも販売。展示で人気の「大ピンチブロック」や「へんなふくカード」のほか、男の子のイラストをあしらった総柄ハンカチ（1320円）、コットンバッグ（1980円）、マグカップ（2640円）、アンフォーチュンクッキー（1080円）などを用意した。グッズ販売コーナーは展覧会の入場券がなくても利用可。神戸阪急の広報担当者は「お子様だけでなく、大人も思わず夢中になってしまう仕掛けがたくさんあります。ご家族で一緒にお楽しみください」と話す。

ハンカチ 各1320円

コットンバッグ 1980円

アンフォーチュンクッキー 1080円

入場時間は午前10時から午後7時まで（午後8時閉場）。最終日の7月6日は午後4時までの入場で、午後5時に閉場する。入場料は一般1200円、大学・高校生1000円、中・小学生600円。6月16日までの前売りは一般1000円、大学・高校生800円、中・小学生500円。ローソンチケットで日時指定入場券を販売しており、予定枚数に達した場合は販売終了となる。問い合わせは神戸阪急078-221-4181。