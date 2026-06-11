ジャンプ漫画家が描く他作品のイラストにネット衝撃 プリキュア・超かぐや姫！に「違和感の無さも凄い」
『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のサブアカウントを更新。ほか作品である、アニメ『名探偵プリキュア！』のキュアアルカナ・シャドウ、『超かぐや姫！』のかぐや、彩葉のイラストを投稿しており、ネット上で話題になっている。
【画像】独特なポーズ！ジャンプ漫画家が描いたプリキュア＆超かぐや姫！イラスト
定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが、『To LOVEる』の登場キャラ・金色の闇にも見えるキュアアルカナ・シャドウを描くと、ネット上では「変身シーンもおなしゃす！」「矢吹先生のアルカナちゃんが見れる日が来るとは夢にも思わなかったぞ」「タイ焼き持たせたら金色の闇にしか見えないッス」「アイスじゃなくて、たい焼き食べてそう」「矢吹先生の画力も凄いけど、違和感の無さも凄い」などと反応。
『超かぐや姫！』のイラストには、「えぐいいいいいいいいいい！可愛すぎるやろ 表情といい、ポーズといい、かぐや！って感じので最高です」「プロの落書きはやはりレベルの格が違うw凄いや」「瞳や目鼻立ちが先生のテイストなのに本ネタに則っているのが凄いです」「神からの供給でびびった」などの声が出ている。
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』は、古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長を描いた物語。
『名探偵プリキュア！』は、主人公の明智あんなが、2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップし、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生。大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
【画像】独特なポーズ！ジャンプ漫画家が描いたプリキュア＆超かぐや姫！イラスト
定期的にイラストなどを投稿している矢吹氏だが、『To LOVEる』の登場キャラ・金色の闇にも見えるキュアアルカナ・シャドウを描くと、ネット上では「変身シーンもおなしゃす！」「矢吹先生のアルカナちゃんが見れる日が来るとは夢にも思わなかったぞ」「タイ焼き持たせたら金色の闇にしか見えないッス」「アイスじゃなくて、たい焼き食べてそう」「矢吹先生の画力も凄いけど、違和感の無さも凄い」などと反応。
2026年1月にNetflixで世界独占配信がスタートしたアニメ『超かぐや姫！』は、古典の「竹取物語」を下敷きに、今より少し近未来の日本でハッピーエンドを目指して前向きに進んでいくかぐやと彩葉の交流と成長を描いた物語。
『名探偵プリキュア！』は、主人公の明智あんなが、2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップし、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生。大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれている。
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