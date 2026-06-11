「イケメンになりそう」西野未姫、娘＆息子との親子ショット公開「パパにそっくり」「お姉ちゃんに成長」
元AKB48でタレントの西野未姫さんは6月9日、自身のInstagramを更新。新しい家族との親子ショットを披露しました。
【写真】西野未姫の親子ショット
また、「2人の育児は想像より大変な事は多いけど、2人への愛おしい気持ちで頑張れています」と、育児の大変さと愛情あふれる現在の心境を明かしました。
ファンからは、「がんば君、パパにそっくり」「なんて素敵な写真」「可愛すぎる」「にこりちゃんがほんっと日々お姉ちゃんに成長してるね〜」「にっこりしたお顔がママとそっくりで愛おしい親子」「可愛いママすぎるでしょーー」「2人の育児ほんとに尊敬します！！」「頑馬くんもイケメンになりそう」などの声が上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】西野未姫の親子ショット
「にっこりしたお顔がママとそっくり」西野さんは「最近の日常はこんな感じです」とつづり、3枚の写真を投稿。自宅のソファーで娘と5月に生まれたばかりの息子を抱き締める、ほっこりとした親子ショットです。1枚目では西野さんと娘は笑顔でカメラ目線、息子はすやすやと眠るかわいらしい姿を披露しています。
ファンからは、「がんば君、パパにそっくり」「なんて素敵な写真」「可愛すぎる」「にこりちゃんがほんっと日々お姉ちゃんに成長してるね〜」「にっこりしたお顔がママとそっくりで愛おしい親子」「可愛いママすぎるでしょーー」「2人の育児ほんとに尊敬します！！」「頑馬くんもイケメンになりそう」などの声が上がりました。
極楽・山本さん＆子どもたちとの家族ショット5月13日には「ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！」と、お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱さんと子どもたちとの家族ショットを公開していた西野さん。コメントでは、「おめでとう」「ゆっくり休んでね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)