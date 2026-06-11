【ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ～made with KITKAT～】 6月17日 発売 価格：3,500円

B-R サーティワン アイスクリームは、ネスレのチョコレート「キットカット」とコラボレーションしたアイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ～made with KITKAT～」を6月17日から数量限定で発売する。価格は3,500円。

本商品は、2023年に発売されたコラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム ～made with KITKAT～」を使用したアイスクリームケーキ。チョコレートホイップを絞り、チョコレートシロップと小さな丸い「キットカット」がたくさんトッピングされている。最後に付属の「キットカット」を自由に飾ることで完成する。サイズは4号（約14×5cm［直径×高さ］）。

断面

コラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム ～made with KITKAT～」も期間限定で発売中

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円

「ハッピーブレイクタイム ～made with KITKAT～」は、ミルクとビターの2種のチョコレートアイスクリームに「キットカット」が入ったコラボフレーバー。

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※KITKAT及びキットカットはネスレグループの登録商標です。