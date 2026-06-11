県は、2月のミラノ・コルティナオリンピックでともに銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手と妙高市を拠点とする山田琉聖選手に県民栄誉賞を贈りました。



■岡拓哉アナウンサー

「2人の姿が見えました。中井亜美選手、山田琉聖選手、メダルを胸に笑顔で県庁に凱旋です。大きな拍手で迎えられています。」



県庁の玄関で職員らから大歓迎を受けた2人。知事室で花角知事から県民栄誉賞の表彰状が手渡されました。



中井選手は新潟市出身。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得しました。山田選手は北海道出身。妙高市のチームに所属し、スノーボード男子ハーフパイプで銅メダルに輝きました。



■中井亜美選手

「新潟の皆さんの応援のおかげで、オリンピック銅メダルをかけてこの場所に戻ってこれたのはすごくうれしいです。オリンピックが終わってから初めて新潟に帰ってきたので、たくさんの方が『おめでとう』と声をかけて下さって本当にうれしい気持ちになりました。」



■山田琉聖選手

「新潟県出身ではないが、2年前から妙高市の専門学校に来て2年間トレーニングをして県民栄誉賞をいただけたことをすごくうれしく思います。」



県民栄誉賞は新潟県にゆかりがあり、スポーツや芸術・学術などの分野で輝かしい活躍をした人や団体に贈られます。受賞者はこれで15人と1団体となりました。



中井選手には11日午後、地元・新潟市から『新潟市スポーツ大賞』も贈られます。