「根拠のない自信を持っている」「W杯がどういうものか分からない」ただ者ではない”強心臓”の日本代表戦士は？
事前キャンプ地のモンテレイから取材してきて、その太々しさ、冷静さが“ワールドカップでの飛躍への武器”になるのではないかと、そんな予感を抱かせる日本代表戦士がいる。
常に「根拠のない自信を持っている」とあっさり口にしているのは、今回初めてワールドカップに臨む鈴木唯人だ。
「初めてなんでね、ワールドカップがどういうものか分からないですけど。徐々に感じたほうがいいかもしれない、とは思っていますが」
こう淡々と述べるあたりにも、ただ者ではない雰囲気が漂う。
この男のスタンスにはブレが見られない。オランダ戦に向けても「リスペクトしすぎたら良くない」と語る。
「クラブシーンでも強豪と戦う時にすごく思うのは、相手をあまりリスペクトしすぎたら良くないということ。思い切って入るスタンスは大事で、メンタルの部分が一番大事なのかなと思います。細かい戦術的な部分、相手がどう出てくるかとかありますけど、僕はそういう感じです」
サッカーはある意味メンタルスポーツ。その強心臓ぶりは、本大会で日本代表の武器になるかもしれない。
モンテレイでの囲み取材で「冷静なスタンスはどう培われたのか」と聞くと、返ってきた答えは「特に何も。深く考えてないんですかね」だった。その自然体こそが、鈴木唯人の最大の武器なのかもしれない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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常に「根拠のない自信を持っている」とあっさり口にしているのは、今回初めてワールドカップに臨む鈴木唯人だ。
「初めてなんでね、ワールドカップがどういうものか分からないですけど。徐々に感じたほうがいいかもしれない、とは思っていますが」
この男のスタンスにはブレが見られない。オランダ戦に向けても「リスペクトしすぎたら良くない」と語る。
「クラブシーンでも強豪と戦う時にすごく思うのは、相手をあまりリスペクトしすぎたら良くないということ。思い切って入るスタンスは大事で、メンタルの部分が一番大事なのかなと思います。細かい戦術的な部分、相手がどう出てくるかとかありますけど、僕はそういう感じです」
サッカーはある意味メンタルスポーツ。その強心臓ぶりは、本大会で日本代表の武器になるかもしれない。
モンテレイでの囲み取材で「冷静なスタンスはどう培われたのか」と聞くと、返ってきた答えは「特に何も。深く考えてないんですかね」だった。その自然体こそが、鈴木唯人の最大の武器なのかもしれない。
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