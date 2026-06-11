【Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） スプラトゥーン レイダース セット】 7月23日 発売予定 価格：64,980円

Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） スプラトゥーン レイダース セット

任天堂は、Nintendo Switch 2 本体（日本語・国内専用）とソフト「スプラトゥーン レイダース」のセット商品の予約受付をNintendo Storeにて実施している。発売は7月23日予定で、価格は64,980円。

本商品は、Nintendo Storeにおいて Nintendo Switch 2 本体の購入歴がある人でも購入可能。ただし、1つのニンテンドーアカウントにつき1台まで。

なお、同梱される「スプラトゥーン レイダース」については、ニンテンドーeショップからのダウンロードが必要となる。

また、同日発売予定のJoy-Con 2 新カラー「Joy-Con 2 (L) ブルー/(R) ライトイエロー」の予約受付も開始。価格は9,980円。

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Joy-Con 2 (L) ブルー/(R) ライトイエロー

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