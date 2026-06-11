開催：2026.6.11

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 8 - 0 [Dバックス]

MLBの試合が11日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとDバックスが対戦した。

マーリンズの先発投手はライアン・グスト、対するDバックスの先発投手はライン・ネルソンで試合は開始した。

3回裏、2番 オット・ロペス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 1-0 ARI

4回裏、8番 オーウェン・ケイシー 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 3-0 ARI、2番 オット・ロペス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-0 ARI、3番 カイル・ストワーズ 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでマーリンズ得点 MIA 7-0 ARI

5回裏、8番 オーウェン・ケイシー 初球を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 8-0 ARI

試合は8対0でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのウィリアム・ケンプナーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はDバックスのライン・ネルソンで、ここまで2勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-11 10:28:12 更新