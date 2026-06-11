環境負荷低減にも効果アリ

近年、商業施設や街中の駐車場で、駐車券やフラップ板を使用しない「ナンバー読み取り式」の駐車場が広まっています。

従来の駐車場とは何が違うのか、その仕組みと利点、そして懸念される料金未払いへの対策について解説します。

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ナンバー読み取り式駐車場は、出入口に設置されたカメラがクルマのナンバープレートを読み取り、情報をデジタルで管理するシステムです。

カメラが読み取ったデータは精算機へ送られ、入庫と同時に自動で課金が開始されます。利用者は出庫の際、精算機に自身のクルマのナンバー4桁を入力すると車両情報が表示され、支払いを済ませることで出庫が可能になります。出口でも再びカメラがナンバーを照合し、精算が完了しているかを確認する仕組みです。

この方式の最も大きな利点は、発券機やフラップ板といった大型設備が不要である点です。

従来の駐車券方式では、発券機にクルマを正確に寄せて窓を開け、駐車券を受け取る必要がありました。これは雨の日や運転に不慣れなドライバーにとっては負担でしたし、左ハンドルのクルマで同乗者がいない場合は、一度降りて操作する必要もありました。

また、受け取った駐車券を紛失したり、商業施設での割引処理を忘れたりするリスクも存在しました。フラップ板式駐車場にも、段差がクルマにダメージを与える可能性や、車高の低いスポーツカーが利用できないといった課題がありました。ナンバー読み取り式ではこれらの設備がないため、利用者と管理者の双方にとってのリスクが軽減されます。

駐車場を管理する側にも多くのメリットがあります。敷地内での接触事故や、出口付近の渋滞に起因するクレームといった問題が解消されるほか、機器のメンテナンスコストも削減できます。

さらに、無料開放している施設で課題となりがちな、店舗を利用しない人による無断駐車の防止にも有効です。ナンバーを自動で読み取り、駐車と同時に課金を開始することで、駐車場の回転率や売上の向上にもつながるとされています。

加えて、防犯面での活用も進んでいます。ナンバー読み取り式を導入した大手スーパーでは、窃盗犯や広域窃盗団が使用するクルマの情報を事前にシステムへ登録し、エリア内の店舗間で共有する取り組みが行われています。

この「ブラックリスト」に登録されたクルマが入庫すると即座に通知が届くようになっており、連続窃盗犯の検挙や、店内の防犯カメラ映像と組み合わせた証拠提供によって逮捕に至った実績もあるといいます。

このように多くの利点がある一方で、物理的なゲートがないため、料金を支払わずに出庫できてしまうのではないかという懸念も考えられます。従来のフラップ式やゲート式は、料金を支払わなければ物理的に出庫できない「性悪説」に基づいた仕組みでした。それに対し、ナンバー読み取り式は利用者が自主的に支払うことを前提とした「性善説」に基づいているため、この点が管理者側にとっての最大のデメリットと見なされがちです。

しかし、この未払い問題には既に対策が講じられています。未払い情報はデータベース化され、同じシステムを導入している別の駐車場を利用した際に、精算機で「未払いのクルマ」として警告や請求が表示されるようになっています。悪質なケースでは、蓄積されたデータをもとに警察へ通報し、刑事事件として立件することも可能です。

また、うっかり精算を忘れてしまった場合でも、後からアプリで支払えるサービスを提供する駐車場も増えており、あるサービス提供会社によれば、99%の利用者から料金を回収できているとしています。

ただし、利用者側には「停めたクルマのナンバープレートを覚えておく必要がある」という点が残ります。精算時にナンバーの入力が求められるため、レンタカーや社用車など、普段乗らないクルマの場合は確認する手間が発生します。これも、駐車時にスマートフォンでナンバーを撮影しておくといった簡単な工夫で対応できるでしょう。

ナンバー読み取り式駐車場は、利用者の利便性を高め、管理を効率化するだけでなく、防犯や無断駐車対策にも貢献する新しい駐車場の形態です。

スムーズな入出庫は渋滞やアイドリングを減らし、CO2排出量の抑制につながるほか、駐車券の廃止は紙資源の節約にも寄与します。今後、このような駐車場がさらに普及していくか注目されます。