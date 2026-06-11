「今回も日本が勝つだろう」前回W杯でドイツ撃破を的中させた元英代表、再び日本を支持！オランダに２−１勝利、GS首位通過と予想
元イングランド代表のクリス・サットン氏は、引き続き“日本推し”だ。
北中米W杯が日本時間６月12日にいよいよ開幕する。出場国が48に増えた史上最大の祭典を直前にして、サットン氏が英公共放送『BBC』でまず、各グループの初戦を予想した。
チェルシーやセルティックでプレーした53歳は、前回のカタールW杯時に日本に関して「誰もがスペインとドイツがこのグループを突破すると考えているだろうが、ちょっと待ってほしい。日本には素晴らしいテクニカルな選手がたくさんいるんだ。過小評価してはいけない！」と主張。その上で「ドイツは不安定で力強さに欠ける。日本に付け入る隙があるはずだ」として、日本が２−１で勝利というスコアを提示し、見事に的中させた。
そして今回、森保ジャパンがオランダを２−１で撃破と予想。次のような見立てを伝えた。
「前回のワールドカップで、日本がドイツに勝つと的中させ、日本でちょっとした有名人になった。少なくとも、その件について日本のテレビ番組に出演したことは確かだ。彼らはテクニックに優れた選手たちが揃っており、どの相手と対戦しても脅威となるだろう。今回も日本がオランダに勝つと予想する。オランダは守備は堅そうだが、攻撃面についてはあまり確信が持てない」
３年半前に驚異の的中率で話題をさらった同氏はそして、F組の順位は１位から順に日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアとした。森保ジャパンはサットン氏の予想通り、今回も欧州の列強を抑え、堂々の首位通過を果たせるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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北中米W杯が日本時間６月12日にいよいよ開幕する。出場国が48に増えた史上最大の祭典を直前にして、サットン氏が英公共放送『BBC』でまず、各グループの初戦を予想した。
チェルシーやセルティックでプレーした53歳は、前回のカタールW杯時に日本に関して「誰もがスペインとドイツがこのグループを突破すると考えているだろうが、ちょっと待ってほしい。日本には素晴らしいテクニカルな選手がたくさんいるんだ。過小評価してはいけない！」と主張。その上で「ドイツは不安定で力強さに欠ける。日本に付け入る隙があるはずだ」として、日本が２−１で勝利というスコアを提示し、見事に的中させた。
そして今回、森保ジャパンがオランダを２−１で撃破と予想。次のような見立てを伝えた。
３年半前に驚異の的中率で話題をさらった同氏はそして、F組の順位は１位から順に日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアとした。森保ジャパンはサットン氏の予想通り、今回も欧州の列強を抑え、堂々の首位通過を果たせるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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