FRUITS ZIPPER VS 超ときめき♡宣伝部、トップアイドル2組がバチバチに火花散らす！

本日6月11日（木）の『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』に、プライベートでも親交のある超ときめき♡宣伝部がゲスト出演。“逆再生ダンスバトル”でバチバチに火花を散らす。

ゲストMCを務めるのは、お笑いコンビ・レインボー（ジャンボたかお、池田直人）の2人だ。

実は、FRUITS ZIPPERと超ときめき♡宣伝部は、プライベートでも超がつくほどの仲良し。

オープニングトークでは、FRUITS ZIPPER・早瀬ノエルと超ときめき♡宣伝部・菅田愛貴が「一緒におすしを食べに行きました！」と食事を楽しんだときのエピソードを告白するが、そのとき2人で盛り上がったという“ヒミツの話題”を聞いた一同は、「えっ！」「リアル…！」と騒然。

そして、FRUITS ZIPPER・真中まなと超ときめき♡宣伝部・坂井仁香が食事をしたときも同じテーマが話題にのぼったことが明らかに。今をときめくアイドル2組がプライベートで話しあうマル秘トークテーマとは？

そんな2組が挑むのは、逆再生ダンスバトル。お題となるダンスを逆再生で踊って撮影し、それを巻き戻して再生したとき、どちらが通常の振り付けに近いダンスができているかを競う、超ハードな戦いだ。

FRUITS ZIPPERが逆再生ダンスに挑むのは、自身の4thシングルでアニメ『クレヨンしんちゃん』の新主題歌でもある『はちゃめちゃわちゃライフ！』と、AKB48の名曲『フライングゲット』。

一方、超ときめき♡宣伝部は、自身の大バズリ曲『最上級にかわいいの！』とM!LK の大ヒットナンバー『好きすぎて滅！』の逆再生ダンスにチャレンジすることに。

普段はステージでキュートかつ完璧に歌い踊る2組だが、逆再生ダンスは難易度がグンと跳ね上がり、お手本動画を見た2組は「ヤバい！」「ムズかしそう…」「なにこれ…」「見たことない動き！」などと大騒ぎ。

なかでも、この企画が苦手なFRUITS ZIPPER・仲川瑠夏は、激ムズなお手本動画にぼう然。「（難解な）フランス映画見てる？」とレインボー・ジャンボたかおにツッコまれてしまうほど真顔になる。

そんななか、このバトルに前のめりに取り組みはじめたのが、FRUITS ZIPPER・早瀬ノエル。「やるよ、みんな！」とメンバーに声をかけるなど、ノリノリでリーダーシップを発揮する。

対する超ときめき♡宣伝部は、吉川ひよりを中心にフォーメーションを組む作戦を決行。吉川がキレッキレのダンスでグループを引っ張る大活躍を見せることに。

審査員を務めるのは、FRUITS ZIPPERなどのパフォーマンスディレクターを担当している振付師のカンナ先生。特にFRUITS ZIPPERは、恩ある先生を前に絶対にミスできない状況に追い込まれるが、はたして2組はきちんと逆再生ダンスを踊り切ることができるのか？