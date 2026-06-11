67歳・池上季実子、衝撃の近影に「別人」の声→本人説明「コロナの後遺症治療で…」
俳優の池上季実子（67）が10日、自身のXを更新。SNSで話題となっている8日放送のBSフジ『クイズ！脳ベルSHOW』（毎週月曜 後7：00）出演時の近影について言及した。
【写真あり】67歳・池上季実子の説明全文「コロナの後遺症治療で…」
池上は、同番組出演し、SNS上で「歯どしたん？」「別人」といった声が上がっていることについて「皆さん、色々言ってくれて有難う御座います」と大人の対応。「顔はコロナの後遺症治療で、ステロイド投与中で、顔がパンパン、ムーンフェイス、なんです…(涙)」と現状を説明し、「治療が終われば治りますが今は治療優先で…ご容赦を！」と理解を求めた。
続けて「そして、歯！」と、笑顔を見せた際に歯が1本抜けているように見えたことに言及。「本番直前になんと、差し歯取れちゃって…気を付けてたけど皆様に解ってしまったのね…」と事情を説明した。
【写真あり】67歳・池上季実子の説明全文「コロナの後遺症治療で…」
池上は、同番組出演し、SNS上で「歯どしたん？」「別人」といった声が上がっていることについて「皆さん、色々言ってくれて有難う御座います」と大人の対応。「顔はコロナの後遺症治療で、ステロイド投与中で、顔がパンパン、ムーンフェイス、なんです…(涙)」と現状を説明し、「治療が終われば治りますが今は治療優先で…ご容赦を！」と理解を求めた。
続けて「そして、歯！」と、笑顔を見せた際に歯が1本抜けているように見えたことに言及。「本番直前になんと、差し歯取れちゃって…気を付けてたけど皆様に解ってしまったのね…」と事情を説明した。