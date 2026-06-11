「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１０日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉１６年ファンタジーＳ勝ちのミスエルテを母に持つミエルモーサ（牝、父シルバーステート、松下）は２１日の東京４Ｒ（芝１４００メートル）で初陣へ。鞍上は西村淳を予定。「前向きさがあってスピードがある」と松下師。

２４年の桜花賞＆オークス３着馬ライトバックを半姉に持つスターリーデー（牝、父インディチャンプ、茶木）は２０日の東京４Ｒ（牝・芝１４００メートル）に鞍上・今村でスタンバイ。「姉より気性が穏やかで、ポテンシャルは高い」と茶木師。

ミスターメロディ産駒のブラックミューズ（牝、松永幹）は伯父が１５年日経新春杯＆日経賞を連勝したアドマイヤデウスで、オーナーはプロ野球・ソフトバンクホークスの柳田悠岐だ。岩田望を背に、２０日の阪神５Ｒ（芝１４００メートル）でデビュー予定。「素直な馬。牝馬にしては４８０キロと馬格が大きい。前向きな性格で真面目だし、素質も感じる。血統的にもマイルまではこなせる」と松永幹師。

〈美浦〉近親に２２年皐月賞馬ジオグリフがいるユーフォナイト（牡、父ドレフォン、加藤征）は１回札幌のダート戦でデビュー予定。「この子はダートですね。体力はありますよ」と加藤征師。

藤田晋氏の所有馬で、半兄に重賞２勝馬アルナシームがいるリボンロード（牡、父リオンディーズ、上原佑）は秋デビューを目指す。「素質は高そう。ただ、ハミ受けだったり走りの面がまだまだな印象で、気性面も難しさを見せているので」と上原佑師。

１６年全日本２歳優駿覇者で、１７年ＮＨＫマイルＣ２着と芝、ダート両方で活躍したリエノテソーロを母に持つラピッドテソーロ（牝、父キタサンブラック、畠山）は２０日の函館５Ｒ（牝・芝１２００メートル）を丹内で予定。「キタサンブラック産駒でダートとか短距離って感じはしないですね。ただ、前進気勢があって距離の融通が利くので、まずは１２００メートルからいきます。丹内君に乗ってもらって距離も大丈夫と言ってもらいました」と畠山師。

〈函館〉２１年桜花賞などＧ１・３勝を挙げた白毛馬ソダシを半姉に持つスノーウィスパー（牝、父ニューイヤーズデイ、栗東・須貝）が、デビューを予定する２０日の函館５Ｒに向けて芝で１週前追い切り。ブラックジャック（３歳未勝利）を５馬身追走して５Ｆ６５秒７−３６秒８−１１秒７をマーク。一杯に追われて最後は半馬身遅れた。「（ソダシには）あまり似ていない。お父さんが出ているかな。洋芝には適応できると思う」と須貝師。