真木あかりの12星座占い【6月11日〜6月24日】蟹座は、どんな気持ちも尊重していこう

牡羊座

「いま」を丁寧に味わって過ごして

仕事や人脈づくりといったオフィシャルな用事よりも、プライベートの充実に振り切ってみるといい流れを作れる2週間。特に、家の中をこざっぱりと整えたり、不用品を処分したりと居場所を快適に整えることが何よりの開運ポイントになります。ここのところ、閉塞感や停滞感が強まっていた人ほど効果があるはずです。なお、学生時代に勉強したことを学び直したり、語学のレッスンを受けるのもおすすめ。思った以上に楽しくインプットできるはず。

牡牛座

思いは言葉に変えて届けて

あなたの言葉に特別な力が宿るとき。日々のコミュニケーションに活気が生まれるのはもちろん、まっすぐな励ましが身近な人の勇気につながったり、議論のすえに最高のアイデアが生まれたりと、物事に前向きな進展が期待できるのです。とはいえ、相手をコントロールしようとしてもぎくしゃくするばかり。思いを自分なりに表現してみること、そのことだけを意識できるといいですね。15日前後には金運において新たな動きが。チャンスと思ったら行動を。

双子座

まずは動くことからすべてが始まる

15日、あなたの星座で新月が起こり、新たなアクション・発想に強い追い風が吹き始めます。チャンスを受け身で待ち続けるようなあなたではありませんが「自分から動く」ことの重要性がふだん以上に高まります。まずは自分の手を動かす、足を使って行ってみる、言葉にすることを意識してみるといいでしょう。この時期の“成果”は、比較的早く手応えを感じられるはず。あなたらしい選択をするほどに、「よし！」と、確かな実感があるでしょう。

蟹座

どんな気持ちも尊重していこう

ここのところ、何かと「準備をする」「心を整える」ことに意識が向かっていた人も多かったでしょうか。いよいよ機が熟し、あなたを中心に物事が動き始めるのがこの6月下旬です。それを控え、月の中旬はビビッドな“本心”が次々に意識に上ってくるので、それを大切に扱ってみるといいでしょう。「本当はこうしたい」はもちろんのこと「本当は嫌だった」も、大事な判断材料。ワガママなどとスルーせず、自分を救うためのあらゆる改善策を検討して。

獅子座

自分だけの北極星を目指して進もう

新たな夢が見えてきそうな星回り。今はまだ、手の届かない遠い星のような夢であっても、心が動いたならしっかり抱きとめておきましょう。月の下旬に差し掛かると、無意識が活発に動き始めます。「なんとなく気になる」「うまく説明できないけど、こっちがいい」といった直感は信じてOK。理屈や言葉は、あとからちゃんとついてきます。むしろ「うまくいくわけがない」「ただの思い込み」などと抑え込むと心が迷子になりやすいので、少しだけご注意を。

乙女座

変化の波には乗ってこそ開運に

仕事で新たな動きが起こる予感。ときに想定外のオファーが舞い込んできたり、これまでとは違った働き方が視野に入ったりと戸惑うこともありそうですが、まずは話を聞いてみるといいでしょう。「今までどおり」にこだわるのは安全なようでいて、長期的に見れば身動きがとりにくくなることも多いよう。なお、迷ったときはひとりで抱え込むよりも、信頼できる仲間や友達に相談してみるのがベスト。親身になってくれる人が、この時期はたくさんいます。

天秤座

やわらかな発想で進む道を照らして

「もっと自由に動いていいんだ」と、目からウロコが落ちるような気づきがありそう。自分と異なるバックボーンを持つ人や、ひと回りもふた回りも下の世代の人が、とびきりフレッシュな風をもたらしてくれるのです。「何を考えているのかわからない」と心のシャッターを下ろすよりも、彼らの発想を知る努力をしてみるといいでしょう。月の下旬からは仕事運に活気が生まれます。新たな挑戦をする場合は、スピート感を持って動くことが成功のカギに。

蠍座

今この瞬間を味わい尽くして

月の中旬までは「没頭」「集中」といったムードが強いでしょう。意図的にするというよりも、やり始めたら夢中になってそれに取り組み、高い成果を出せるのです。その分、「周りが見えなくなる」という傾向も出やすいのも事実。意図的に休憩をとるくらいのほうが日常生活に支障をきたしにくいのかもしれません。月の下旬からは解放感が出てきます。ちょっぴり気まぐれに、好奇心の赴くままに動くことで、面白いものとの出合いに恵まれそうです。

射手座

大事な人たちとまっすぐ向き合って

人間関係にスポットライトが当たるとき。新たな出会いにワクワクしたり、身近な人と一歩踏み込んだ話をしたりと、濃淡さまざまな関係性が同時進行で進んでいくのです。とんでもない忙しさのなかにある時期なのですが、できるだけ誠意を持って向き合ってみるといいでしょう。「今は無理」よりも「15時以降なら大丈夫」、「言わなくてもわかるだろう」よりも「念のため言っておこう」と。「大切にしたい」というあなたの気持ちは、きっと伝わるはずです。

山羊座

健やかな自分で人と向き合おう

健康運と対人運にスポットライトが当たります。健康運は15日前後に転換点があります。運動不足に睡眠不足、栄養不足など、今の生活に足りないものがあれば補う努力をしたいところ。いきなりカンペキにはできずとも、不摂生は少しだけでも軌道修正していきましょう。対人運は「話をする」ことが何より大事。自分から求めずとも、交渉や相談事を持ちかけられることもあるでしょう。丸くおさめようとするよりも、本気でぶつかってこそ解決できるはず。

水瓶座

胸が高鳴る瞬間を前向きに取り入れて

慌ただしい日常の中にも喜びの多い星回り。趣味を楽しむ喜びを感じたり、エンタメ作品で泣いたり笑ったりと、心の栄養になることを取り入れて愉快にやっていきましょう。そうすることで人にもいっそう優しくなれますし、義務やプレッシャーも乗り越えられるというものです。月の下旬はかなり多忙に。自分の仕事を押し付けてきたり、オイシイところばかり持っていったりと図々しい人の相手をしている余裕はなさそう。丁重にお断りしましょう。

魚座

あえてじっくり足元を固めて

好きなこと、こだわりたいテーマほど「とにかく早く！」と気持ちが急く星回り。ただ、勢いだけではうまくいかないのがこの時期。一見うまく進んでいるようでいて、結局は二度手間になることも。初心に返り、基本的なプロセスを忠実におさえて動いてこそ開運につながると思っておきましょう。なお、わからないもの・はっきりしないことは、放置しないほうがよさそう。気づいたときがチャンスと思って、調べたり人に聞いたりと解決をはかってみて。