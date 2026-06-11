「オリックス８−４ヤクルト」（１０日、京セラドーム大阪）

オリックス・曽谷龍平投手が五回まで一人の走者も出さない完全投球で、昨年５月１８日・西武戦（ベルーナ）以来となる今季初完投。４勝目をマークした。

「う〜ん、本当にそこが僕の詰めの甘さ。今日は勝ちましたけど、勝ち切れないというか、抑えてこそ本当の投手と思うので」

プロ最多の１２５球を投げきったが、当の本人は苦虫の表情。大量６点リードで迎えた九回、オスナに不用意な２ランを浴びたからだった。

初回から五回までは「ほぼ理想通りだった」とヤクルト打線を無安打無四球と手玉に取った。しかし、８点リードの六回に２失点。曽谷にすれば尻すぼみのような完投勝利に感じたのだろう。

中継ぎ陣の疲労が目立つチーム事情で一人で投げ切ったことは大きいが、「先発が早い時期に降りている試合も多い。僕たち先発陣が長いイニングを投げないといけない」と主力投手の自覚を体現した。

３カードぶりの勝ち越しを決めた岸田監督は「しっかりと意図のある投球ができていた」と曽谷を称賛。連敗を５で止めた前夜の劇的サヨナラ勝利に続き、チームは６月初の連勝で息を吹き返した。