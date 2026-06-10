¡Ú¥í¡¼¥½¥ó¡Û°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¸ø³« -¡Ö¥¸¥ã¥¤¥í¤´¤Ã¤³¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¥³¥È?!¡×¡Ö¥Ç¥£¥¨¥´¤¬ÊÊ¤¹¤®¤Æ²£Å¾¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¿´î
°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ë6·î27Æü¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£MASTERLISE¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤ÉÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
🏇✩.Ž¡¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä Ž¡.✩🏇
¡¡¡¡Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¸ø³«¥Ã!
#°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±
¡¡¡¡¡¡¡¡STEEL BALL RUN
🏇✩.Ž¡¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä Ž¡.✩🏇
.
📅2026Ç¯6·î27Æü(ÅÚ) ¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
1st STAGE¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òMASTERLISE¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¥Ã!
»¨²ßÅù¾Þ¤Ë¤âÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´¶¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¥Ã! (@ichibanKUJI¤è¤ê°úÍÑ)
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×
º£²ó¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¤«¤é¡¢1st STAGE¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡ÖMASTERLISE¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´¶¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë»¨²ß¤Ê¤ÉÁ´10Åùµé+¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤ª´é¤À¤Í¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Íß¤·¤¤!!! ¥¸¥ã¥¤¥í¤¬¤È¤¯¤ËÍß¤·¤¤!!!!¡×¡Ö¥è¡¼¥è¡¼¤Ç¥¸¥ã¥¤¥í¤´¤Ã¤³¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¥³¥È?!¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¤¬ÊÊ¤¹¤®¤Æ²£Å¾¡×¡Ö¿À°ú¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤¸ºÇ¹â¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£1²ó850±ß¤Ç¡¢6·î27Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¢THE¡úJOJO WORLD¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é!
¡ÚA¾Þ¡Û¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼ MASTERLISE
¡ÚC¾Þ¡Û¥¹¥í¡¼¥À¥ó¥µ¡¼ MASTERLISE
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼ MASTERLISE(Ìó13cm)¤È¥¹¥í¡¼¥À¥ó¥µ¡¼ MASTERLISE(Ìó25Ñ)
¡ÚB¾Þ¡Û¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê MASTERLISE
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê MASTERLISE(Ìó25Ñ)
¡ÚD¾Þ¡Û¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë MASTERLISE
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë MASTERLISE(Ìó21Ñ)
¡ÚF¾Þ¡Û¥¸¥ã¥¤¥í¤ÎÅ´µå -HYPER YOYO ACCEL¥³¥é¥Üver.-
¥¸¥ã¥¤¥í¤ÎÅ´µå¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥è¡¼¥è¡¼¡£¡ÖHYPER YOYO ACCEL¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿°ìÈÖ¤¯¤¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¥¸¥ã¥¤¥í¤ÎÅ´µå -HYPER YOYO ACCEL¥³¥é¥Üver.-
¡ÚE¾Þ¡Û¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë ¾®ÊªÆþ¤ì¡Ä Ìó20cm
¡ÚG¾Þ¡Û¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ä Áª¤Ù¤Ê¤¤Á´4¼ï
¡ÚH¾Þ¡Û¥á¥¿¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡Ä Áª¤Ù¤Ê¤¤Á´6¼ï
¡ÚI¾Þ¡Û¥Î¡¼¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ä Áª¤Ù¤ëÁ´10¼ï
¡ÚJ¾Þ¡Û¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥¢¥½¡¼¥È¡Ä Áª¤Ù¤ëÁ´10¼ï
¡Ú¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡Û¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼ MASTERLISE
ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼¡×¤¬MASTERLISE¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£Á´¹âÌó25cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼ MASTERLISE
¤Ê¤ª¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼ MASTERLISE¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï9·îËöÆü¤Þ¤Ç¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï50¸Ä¡£
(C) LUCKY LAND COMMUNICATIONS/½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±SBRÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
🏇✩.Ž¡¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä Ž¡.✩🏇¡¡¡¡Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¸ø³«¥Ã¡ª#°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡¡¡¡¡¡¡¡STEEL BALL RUN🏇✩.Ž¡¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä Ž¡.✩🏇📅2026Ç¯6·î27Æü(ÅÚ) ¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äêhttps://t.co/asUPvUN8dj1st¡Ä pic.twitter.com/0UmBoOWH1X- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) June 5, 2026
🏇✩.Ž¡¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä Ž¡.✩🏇
¡¡¡¡Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¸ø³«¥Ã!
#°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±
¡¡¡¡¡¡¡¡STEEL BALL RUN
🏇✩.Ž¡¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä Ž¡.✩🏇
📅2026Ç¯6·î27Æü(ÅÚ) ¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
1st STAGE¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òMASTERLISE¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¥Ã!
»¨²ßÅù¾Þ¤Ë¤âÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´¶¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¥Ã! (@ichibanKUJI¤è¤ê°úÍÑ)
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×
º£²ó¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¤«¤é¡¢1st STAGE¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¡ÖMASTERLISE¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´¶¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë»¨²ß¤Ê¤ÉÁ´10Åùµé+¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¤ª´é¤À¤Í¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¯Íß¤·¤¤!!! ¥¸¥ã¥¤¥í¤¬¤È¤¯¤ËÍß¤·¤¤!!!!¡×¡Ö¥è¡¼¥è¡¼¤Ç¥¸¥ã¥¤¥í¤´¤Ã¤³¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¥³¥È?!¡×¡Ö¥é¥¹¥È¥ï¥ó¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¤¬ÊÊ¤¹¤®¤Æ²£Å¾¡×¡Ö¿À°ú¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤¸ºÇ¹â¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£1²ó850±ß¤Ç¡¢6·î27Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¢THE¡úJOJO WORLD¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é!
¡ÚA¾Þ¡Û¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼ MASTERLISE
¡ÚC¾Þ¡Û¥¹¥í¡¼¥À¥ó¥µ¡¼ MASTERLISE
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¥¸¥ç¥Ë¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥¹¥¿¡¼ MASTERLISE(Ìó13cm)¤È¥¹¥í¡¼¥À¥ó¥µ¡¼ MASTERLISE(Ìó25Ñ)
¡ÚB¾Þ¡Û¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê MASTERLISE
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¥¸¥ã¥¤¥í¡¦¥Ä¥§¥Ú¥ê MASTERLISE(Ìó25Ñ)
¡ÚD¾Þ¡Û¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë MASTERLISE
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¥ë¡¼¥·¡¼¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë MASTERLISE(Ìó21Ñ)
¡ÚF¾Þ¡Û¥¸¥ã¥¤¥í¤ÎÅ´µå -HYPER YOYO ACCEL¥³¥é¥Üver.-
¥¸¥ã¥¤¥í¤ÎÅ´µå¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥è¡¼¥è¡¼¡£¡ÖHYPER YOYO ACCEL¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿°ìÈÖ¤¯¤¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¥¸¥ã¥¤¥í¤ÎÅ´µå -HYPER YOYO ACCEL¥³¥é¥Üver.-
¡ÚE¾Þ¡Û¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë ¾®ÊªÆþ¤ì¡Ä Ìó20cm
¡ÚG¾Þ¡Û¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ä Áª¤Ù¤Ê¤¤Á´4¼ï
¡ÚH¾Þ¡Û¥á¥¿¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡Ä Áª¤Ù¤Ê¤¤Á´6¼ï
¡ÚI¾Þ¡Û¥Î¡¼¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ä Áª¤Ù¤ëÁ´10¼ï
¡ÚJ¾Þ¡Û¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥¢¥½¡¼¥È¡Ä Áª¤Ù¤ëÁ´10¼ï
¡Ú¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡Û¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼ MASTERLISE
ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼¡×¤¬MASTERLISE¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£Á´¹âÌó25cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± STEEL BALL RUN¡×¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼ MASTERLISE
¤Ê¤ª¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¼ MASTERLISE¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï9·îËöÆü¤Þ¤Ç¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï50¸Ä¡£
(C) LUCKY LAND COMMUNICATIONS/½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±SBRÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
🏇✩.Ž¡¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä Ž¡.✩🏇¡¡¡¡Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¸ø³«¥Ã¡ª#°ìÈÖ¤¯¤¸ ¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡¡¡¡¡¡¡¡STEEL BALL RUN🏇✩.Ž¡¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä Ž¡.✩🏇📅2026Ç¯6·î27Æü(ÅÚ) ¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äêhttps://t.co/asUPvUN8dj1st¡Ä pic.twitter.com/0UmBoOWH1X- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) June 5, 2026