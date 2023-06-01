福原遥、『おそ松さん』と銭湯で歌い踊る 6つ子とは「一緒に熱唱しながらドライブしたい」
活力の元は食べること「夜寝る前に次の日何を食べようか考えて寝るぐらい好き」
俳優の福原遥が出演するCDエナジーダイレクトの新テレビCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」が、12日より順次放送される。10周年を迎え、同日に実写映画化もされるテレビアニメ『おそ松さん』との初のコラボレーションテレビCMで、福原は銭湯で6つ子たちと共演する。
【動画】福原遥が『おそ松さん』と銭湯で歌い踊る新CM
新テレビCMは、ガスと電気が使用されており、『おそ松さん』ではお馴染みのシチュエーションでもある銭湯が舞台となっている。前回のテレビCM「河原篇」でクセのある違和感が話題となったおなじみの「A・B・CDエナジー」の歌を福原が銭湯の掃除をしながら口ずさむと、銭湯客の「おそ松さん」の6人が歌の続きを掛け合い、最後には福原、「おそ松さん」の6つ子たち、銭湯客が一緒になって合唱。福原は合唱に合わせリズムにのって桶を叩きながら楽しそうに歌う。
今回、ガスと電気が使用されており、「おそ松さん」ではお馴染みのシチュエーションでもある銭湯を舞台に、「おそ松さん」の6人と一緒にCMソングを歌うことに挑戦した福原。男湯の「おそ松さん」の6人に向かって呼びかけるセリフでは、何度も言い方やトーンを確認し、福原のこだわりが垣間見えた。
桶を叩きながら歌うシーンの撮影では、リズムがうまく合わず、「すみません！」と恥ずかしそうな表情を交える場面も。撮影の合間には福原らしいハツラツとした笑顔を見せながらスタッフと談笑し、終始和やかに撮影を進めた。
■福原遥インタビュー（一部抜粋）
――今回は「おそ松さん」とのコラボCMですが、いかがでしたか？
福原：「おそ松さん」の6人とは初共演だったので、すごく楽しみにしていました。また、今回のCMは今まで以上に明るく元気ハツラツとした楽しいCMだったので、撮影も終始楽しくて、あっという間に終わりました。
――新CMの見どころを教えてください。
福原：個性豊かな「おそ松さん」の6人と一緒に桶を叩きながら歌って踊って、という部分が、すごく見ていて元気をもらえる、楽しいCMになっているのではないかなと思います。
――今回は銭湯での撮影でしたが、入浴時のこだわりや、欠かせないアイテムはありますか。
福原：今回も歌を歌っていたのですが、音楽を聴いたり歌を歌うのが、すごく好きなので、音楽は必ずお風呂で流して、歌ったり聴いたりして楽しんでいます。あとは入浴剤を必ず入れて、リラックスできるようにしています。
――CMは、「おそ松さん」の6人と一緒にCMソングを歌うという内容でしたが、「おそ松さん」の6人と一緒になにかを楽しむとしたら、何がしたいですか？
福原：本当に個性豊かな6人なので、何をしても楽しそうなんですけど、今回一緒に歌っていて、すごく楽しい感じだったので、一緒に熱唱しながらドライブしたいですね。
――最近の福原さんにとって欠かせないエナジー（活力・元気の源）を教えてください。
福原：私は食べ物ですね。とにかく食べることが好きで、夜寝る前に次の日何を食べようか考えて寝るぐらい好きなので、毎日自分にご褒美を作って、それを食べるために「今日も頑張ろう」と思いながらお仕事をしています。最近では、せいろ蒸しにハマっていて、週4回くらいせいろ蒸しを食べています。今旬の野菜や、その時に家にある野菜を入れられるだけ入れて、お塩とオリーブオイルでシンプルに食べることに、すごくハマっています。
――夏の暑さ対策として「CDエナジー」のようなお得な電気とガスのプランが欠かせない季節になりました。福原さんの夏に欠かせないものはありますか？
福原：夏は花火がすごく好きなので、どんなに忙しくても花火大会は毎年行っていますね。打ち上げ花火を友達とか家族と見る時間が夏は幸せです。
――昨年は「滝行」とおっしゃっていましたが、今年の夏にやりたいことを教えてください。
福原：滝行もまだでてきていないので、今年やりたいなと思っています。あとはサーフィンもやったことがないので、いつか夏にやりたいなと思っています。サーフィンに乗って、かっこよく波に乗ってみたいです。
俳優の福原遥が出演するCDエナジーダイレクトの新テレビCM「A・B・CDエナジー 銭湯篇」が、12日より順次放送される。10周年を迎え、同日に実写映画化もされるテレビアニメ『おそ松さん』との初のコラボレーションテレビCMで、福原は銭湯で6つ子たちと共演する。
【動画】福原遥が『おそ松さん』と銭湯で歌い踊る新CM
新テレビCMは、ガスと電気が使用されており、『おそ松さん』ではお馴染みのシチュエーションでもある銭湯が舞台となっている。前回のテレビCM「河原篇」でクセのある違和感が話題となったおなじみの「A・B・CDエナジー」の歌を福原が銭湯の掃除をしながら口ずさむと、銭湯客の「おそ松さん」の6人が歌の続きを掛け合い、最後には福原、「おそ松さん」の6つ子たち、銭湯客が一緒になって合唱。福原は合唱に合わせリズムにのって桶を叩きながら楽しそうに歌う。
桶を叩きながら歌うシーンの撮影では、リズムがうまく合わず、「すみません！」と恥ずかしそうな表情を交える場面も。撮影の合間には福原らしいハツラツとした笑顔を見せながらスタッフと談笑し、終始和やかに撮影を進めた。
■福原遥インタビュー（一部抜粋）
――今回は「おそ松さん」とのコラボCMですが、いかがでしたか？
福原：「おそ松さん」の6人とは初共演だったので、すごく楽しみにしていました。また、今回のCMは今まで以上に明るく元気ハツラツとした楽しいCMだったので、撮影も終始楽しくて、あっという間に終わりました。
――新CMの見どころを教えてください。
福原：個性豊かな「おそ松さん」の6人と一緒に桶を叩きながら歌って踊って、という部分が、すごく見ていて元気をもらえる、楽しいCMになっているのではないかなと思います。
――今回は銭湯での撮影でしたが、入浴時のこだわりや、欠かせないアイテムはありますか。
福原：今回も歌を歌っていたのですが、音楽を聴いたり歌を歌うのが、すごく好きなので、音楽は必ずお風呂で流して、歌ったり聴いたりして楽しんでいます。あとは入浴剤を必ず入れて、リラックスできるようにしています。
――CMは、「おそ松さん」の6人と一緒にCMソングを歌うという内容でしたが、「おそ松さん」の6人と一緒になにかを楽しむとしたら、何がしたいですか？
福原：本当に個性豊かな6人なので、何をしても楽しそうなんですけど、今回一緒に歌っていて、すごく楽しい感じだったので、一緒に熱唱しながらドライブしたいですね。
――最近の福原さんにとって欠かせないエナジー（活力・元気の源）を教えてください。
福原：私は食べ物ですね。とにかく食べることが好きで、夜寝る前に次の日何を食べようか考えて寝るぐらい好きなので、毎日自分にご褒美を作って、それを食べるために「今日も頑張ろう」と思いながらお仕事をしています。最近では、せいろ蒸しにハマっていて、週4回くらいせいろ蒸しを食べています。今旬の野菜や、その時に家にある野菜を入れられるだけ入れて、お塩とオリーブオイルでシンプルに食べることに、すごくハマっています。
――夏の暑さ対策として「CDエナジー」のようなお得な電気とガスのプランが欠かせない季節になりました。福原さんの夏に欠かせないものはありますか？
福原：夏は花火がすごく好きなので、どんなに忙しくても花火大会は毎年行っていますね。打ち上げ花火を友達とか家族と見る時間が夏は幸せです。
――昨年は「滝行」とおっしゃっていましたが、今年の夏にやりたいことを教えてください。
福原：滝行もまだでてきていないので、今年やりたいなと思っています。あとはサーフィンもやったことがないので、いつか夏にやりたいなと思っています。サーフィンに乗って、かっこよく波に乗ってみたいです。