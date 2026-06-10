「惚れ惚れしちゃう」「どんどんカッコよくなる」前回W杯のヒーローが肉体美を披露
マジョルカの元日本代表FW浅野拓磨が9日に自身のインスタグラム(@asatakugram)を更新し、オフシーズンの様子を公開した。
浅野は日本の国旗の絵文字とともに、複数の写真をアップ。ビーチやプールサイドで撮ったショットでは、鍛え上げられた肉体を披露している。
コメント欄では「素晴らしいbody」「脱いでも バシッとキメても 惚れ惚れしちゃう」「どれも絵になる」「モデルか〜?」「どんどんカッコよくなりますね」「いつ見ても惚れ惚れする肉体美」「強靭 ジャガーな身体」「ジャガーの休日 カッコ良すぎです」「オフ楽しんでください」といった声が上がった。
現在31歳の浅野は日本代表として国際Aマッチ通算53試合に出場し、9ゴールを記録。前回のカタールW杯ではドイツを破る決勝ゴールを決めたが、今大会はメンバー入りを逃した。
浅野は日本の国旗の絵文字とともに、複数の写真をアップ。ビーチやプールサイドで撮ったショットでは、鍛え上げられた肉体を披露している。
コメント欄では「素晴らしいbody」「脱いでも バシッとキメても 惚れ惚れしちゃう」「どれも絵になる」「モデルか〜?」「どんどんカッコよくなりますね」「いつ見ても惚れ惚れする肉体美」「強靭 ジャガーな身体」「ジャガーの休日 カッコ良すぎです」「オフ楽しんでください」といった声が上がった。
現在31歳の浅野は日本代表として国際Aマッチ通算53試合に出場し、9ゴールを記録。前回のカタールW杯ではドイツを破る決勝ゴールを決めたが、今大会はメンバー入りを逃した。
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