巨人の戸郷翔征投手（２６）は１０日の楽天戦（楽天モバイル）に先発。９回１３４球を投げて５安打無失点と完封勝利。自己最多の１４奪三振を記録し、完全復活を遂げた。

戸郷は１点の援護をもらった直後の初回に先頭の佐藤を見逃し三振、続く辰巳を中飛に打ち取り８球で二死に。３番・平良に死球を与えるも、４番の浅村を４球で空振り三振とし好スタートを切った。

３点リードの５回には圧巻の３者連続三振を披露するなど、今試合で計１４Ｋ。２０２３年９月８日に行われた中日戦（バンテリン）の１１奪三振以来となる２ケタ奪三振を叩き出した。右腕は「ストライク先行できたことっていうのが一番だと思いますし、交流戦で長くても４打席なので、３球勝負だったりとか、強気でいけるところっていうのは行けたんで。そこはすごくよかったかなと思います」とキャリアハイを更新した要因を明かした。

また、完封勝利は２０２４年８月１４日の阪神戦（東京ドーム）以来、およそ２年ぶりとなる。「まだ３勝ですけど、１つ完封できたっていうのは自分の中ですごくいいバロメーターになると思いますし、何球かかっても最後まで投げ抜くっていうのは、チームにとってはすごく大きいことだと思う」と達成感を口にした。

昨季は思うような投球ができずに思い悩んでいた背番号２０。お立ち台では、晴れ晴れとした表情を見せていた。